史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

記者李姿慧／台北報導

今年秋季溫度偏暖，氣象局表示，今年秋季平均溫度比平均值高，其中11月平均溫度22.7度，比平均值高1.6度，將出現有史以來最溫暖11月，玉山氣象站更觀測到設站以來最溫暖秋天。此外，今年秋季有13個颱風，也比平均值10.8個多。

▲氣象局說明秋季天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）

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氣象局表示，今(111)年秋季(9至11月)台灣平均氣溫偏暖，其中9月至10月受東北季及颱風外圍環流影響，北部及東半部較涼，其他地區偏暖，11月整體氣溫偏高；雨量方面，今年秋季主要受尼莎及奈格颱風外圍環流與東北季共伴影響，北部及東半部降雨偏多，其餘區域為正常偏少。

氣象預報中心副主任陳怡良表示，今年秋季到11月23日為止，平均溫度為25.7度，比氣候平均值25.1度高，今天秋季溫度雖然還是偏高，但並沒有很極端。

▲秋季溫度和雨量回顧。（圖／氣象局）

陳怡良指出，秋季氣溫分布，屬正常偏高為主，特別是玉山氣象站更觀測到設站以來最溫暖秋天，9月因為兩個颱風加上東北季風影響，北部溫度正常，其他中部山區、東部溫度正常偏高；10月熱帶系統和東北風影響，北部、東北部雲量多，溫度接近正常，中部山區溫度偏高。

陳怡良表示，今年11月全台氣溫偏高，統計至11月23日止，平均溫度為22.7度，比平均值高1.6度，可能出現有史以來最溫暖11月。

另玉山氣象站也觀測到設站以來最溫暖秋天，根據氣象局資料顯示，玉山站9到11月氣候平均值是6.07度，今年9月至今玉山為8.03度，歷史上同期第2名是2017年7.67度。

▲秋季溫度和雨量回顧。（圖／氣象局）

此外，今年秋天也出現13個颱風，比平均值10.8個多，其中有一個侵台，為軒嵐諾颱風。

秋季雨量部分，陳怡良表示，北部、東北部偏多，西南降雨偏少，雨量更極端化。其中北部、東北部、東部雨量比平均值高，雨量少的西南部雨量比氣象平均值低，分布更加極端。

▲氣象局說明秋季天氣狀況。（圖／翻攝氣象局直播）