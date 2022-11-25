氣象局11月起推「強化版低溫特報」　首增「鄉鎮低溫燈號」

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局自今(111)年11月1日起推出「強化版低溫特報」，有別過往以單一縣市發布燈號，更細緻化預報到「鄉鎮市區」等級低溫燈號，且包含山地原住民區，其中紅色燈號代表嚴寒、橙燈為非常寒冷、黃燈為寒冷。

▲氣象局11月起推「強化版低溫特報」，首增鄉鎮低溫燈號。（圖／氣象局）

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氣象預報中心副主任陳怡良表示，氣象局自11月1日開始將提供新服務，針對各縣市達到低溫燈號發布標準，過往提供一整個縣市低溫燈號，11月起將更細緻，還有鄉鎮燈號。

108年底起，氣象局依低溫程度以黃、橙、紅3色燈號呈現寒冷程度。黄燈提醒短時間出現10度以低溫；橙燈提醒可能出現6度以下低溫或持續維持較長時間10度左右的低溫；紅燈則是提醒長時間出現6度以下的嚴寒低溫。

▲氣象局11月起推「強化版低溫特報」，也增加體感溫度預報。（圖／氣象局）

氣象局表示，台灣因地理環境因素，以往縣市以單一燈號預警無法完整呈現其轄區內各分鄉鎮低溫情況，自今年11月起更精緻化發布低溫特報鄉鎮燈號資訊。

氣象局表示，未來一旦發布低溫報，民眾可以由該局官網及生活氣象App查詢包含沿海、平原、山區等鄉鎮市區之低溫燈號分布情形，同時搭配體感溫度資訊，更清楚瞭解沿海鄉鎮因強風帶來寒冷程度，以及山區鄉鎮可能的路面積冰或農作物霜害風險。