今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局今公布冬季展望，預測未來一季平均氣溫接近正常，雨量則以偏少至正常的機率較大，根據過去統計和平均資料，每年有2到3次寒流、4到5個強烈大陸冷氣團。

▲氣象局說明冬季天氣預測。（圖／翻攝氣象局直播，下同）

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氣象局長鄭明典昨日分享一張照片，「現在都還沒看到冬季的特徵啊！難怪春天的花也先開了。」不少網友留言，「消失的冬天」、「直接跳春天了」、「莫非這個冬天不太冷」。而氣象局今日舉行「111年冬季展望」記者會，透過說明給答案。

▲冬季氣溫和雨量預測展望。（圖／氣象局）

氣象預報中心副主任陳怡良表示，氣象局展望未來一季，目前熱帶中、東太平洋附近海溫仍偏冷，今年為第三年反聖嬰，預期此次反聖嬰現象將持續至冬末，並延續到明(112)年春天，之後預估氣候將逐漸轉趨正常。

氣象局分析，反聖嬰年的台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟不同反聖嬰年份對台灣的影響差異性大；經綜合檢視我國及各國模式的預報資料，研判今年冬季(111年12月至112年2月)平均氣溫接近正常、雨量偏少至正常機率較大。

▲▼冬季氣溫和雨量預測展望。（圖／氣象局）

陳怡良表示，參考過去歷史個案，反聖嬰年有兩個明顯特徵，台灣會有溫度偏低，降雨偏少這樣的特徵，如果從電腦動力模式模擬，台灣未來冬季氣溫大約在正常範圍內，接近溫暖，雨量有偏少的訊號，雨量預測在偏少到正常的機率高。

逐月分析來看，陳怡良表示，12月、明年1月或2月，台灣氣溫為正常值，雨量12月正常但接近偏少，明年1月和2月台灣雨量有偏少的訊號出現。陳說明指出，12月、2月氣溫以正常為主、偏高居次，評估未來一季，氣溫正常機率高；12月雨量以正常為主，1月和2月偏少到正常機率高。

▲氣象局說明今年為反聖嬰年第3年。（圖／翻攝氣象局直播）

陳怡良表示，根據過去資料統計以及過去幾年平均，每年冬季會有2到3次寒流，大約有4到5個強烈大陸冷氣團，以及7到8次大陸冷氣團，不過每年差異滿大的。

由於目前南部水庫水位偏低，氣象局表示，冬季至明年2月以前為台灣西半部枯水期，呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。氣象局也提醒，未來一季為冷空氣南下影響最頻繁季節，在冷氣團或寒流影響期間，需要適時做好禦寒措施。

▼ 氣象局「111年冬季展望」。（圖／翻攝氣象局直播）



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