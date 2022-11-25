今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

▲氣象局預報中心課長林秉煜。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

受華南雲雨區東移影響，今晚到明天清晨還有最後一波較大雨勢，中部以北有較大雨勢；明天投票日雨勢減少，大台北山區、東半部有局部短暫雨，其他各地多雲到晴，可看到陽光；天氣最好的時間將出現在下周一到周二上半天，各地陽光露臉；下周二下半天迎入秋最強冷空氣且持續到下周四，低溫下探16度。

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，今天(11/25)下半天到明天有一波水氣通過，降雨範圍增廣，中部以北有局部較大雨勢，其他地區有零星降雨，明天(11/26)白天相對今晚下雨較緩和些，北部、東半部偶有下雨發生，晚上會更緩和；整體天氣比較好時間將出現在下周一(11/28)和下周二(11/29)下半天，各地陽光露臉，溫度明顯回升，下周二下半天將有新一波東北季風南下，中部以北、東半部溫度下降，北部、東半部降雨機率提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局預測未來一周溫度。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩鴻也指出，今天晚上到明天(11/26)清晨將出現最後一波較大雨勢，明天白天雨勢減少，東半部有局部短暫降雨，一整天迎風面地區有降雨機率，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島，北部也有零星短暫雨，但仍有看到陽光機率，中南部白天多雲到晴，陽光露臉且越晚天氣越好。

黃恩鴻指出，周日(11/27)東北季風減弱，氣溫回升，不過北部水氣多，東半部及大台北山區仍有局部短暫雨，中南部多雲到晴，各地氣溫回暖且溫暖偏熱，全台各地有27度到30度。

下周一全台放晴，黃恩鴻表示，下周一、下周二(11/28~11/29)偏東南風，天氣穩定偏暖，迎風面東半部和恆春半島有短暫降雨，其他各地多雲到晴。

▲氣象局預測未來一周降雨。（圖／氣象局）

不過下周二(11/29)下半天將迎來入秋最強冷空氣，黃恩鴻表示，下周二晚間鋒面通過、東北季風增強，下周二到下周四將出現入秋以來較強冷空氣，中部以北、宜蘭、花蓮溫度明顯下降，下周三(11/30)到下周四(12/1)將是最冷的時候，北台灣低溫下探16到17度，局部地區溫度可能更低，高溫約20度出頭。

下周五(12/2)氣溫回升，高溫可到24到25度，不過下周末(12/3~12/4)又有一波東北季風報到，迎風面北部和東北部、東半部仍有降雨，不過這一波東北季風較弱，氣溫偏舒適。