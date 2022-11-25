　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今下半天雨彈轟4地！投票日半個台灣有雨　下周三迎入秋最強冷空氣

▲▼部分縣市出現豪大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲今下半天4地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)一早陽光露臉，有春天錯覺，不過下半天隨鋒面系統掠台，中部、北部、宜蘭、花蓮仍有短暫雨；明天投票日(26日)上半天台中以北到東半部仍有雨，下半天水氣減少，南部陽光露臉；下周三(30日)再迎入秋來最明顯冷空氣，北台灣急凍，低溫下探16度。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天(25日)上半天華南雲雨帶東移位置略偏北，水氣較多地方走向台灣北方海面，前兩天陰雨綿綿的中彰以北可喘口氣，短暫出現多雲到陰天氣。但是很快的，今天下半天，隨東北方低壓波動建立，延伸出來鋒面系統快速掠過台灣上空，雲雨帶跟著往南，中部、北部、宜蘭、花蓮等地的降雨又會陸續出現，部分地區可能會有稍大雨勢，局部單點整天有可能達到大雨等級累積雨量。南部及台東的南台灣受影響較小，降雨較局部，雨量也少很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於明天選舉日天氣，吳聖宇表示，隨鋒面東移離開，華南雲雨帶對台灣影響到明天周六投票日(26日)會逐漸減小，預估明天上半天在台中以北到東半部地區仍有些短暫陣雨的機會，下半天之後水氣明顯減少，但是東北季風持續影響，除東北季風迎風面地區還有些局部降雨可能外，其他大部分地方都將轉為多雲或陰天氣，越往南陽光露臉的機會就越大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲大選周末天氣趨勢。（圖／翻攝中央氣象局）

周日(27日)東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，吳聖宇表示，北部、東半部上半天雲量還是較多，有些地方有小雨或飄雨機會，中南部多雲到晴，下半天起風向轉變後，迎風面地區也將跟著轉為多雲或晴的天氣型態，因此周末天氣為呈現逐漸好轉過程。

吳聖宇分析，該較穩定天氣可望延續到下周一(28日)及周二(29日)白天，再下一波鋒面及東北季風增強要等到下周二晚間才會影響台灣，到時候在北部、東半部迎風面地區又會轉為有雨的天氣。

溫度方面，東北季風持續影響到明天周六(26日)，今明兩天北部、東半部白天的高溫大致都還是維持在23到26度間，過台中以南就逐漸升高到27到30度，南部地區甚至會有超過30度以上高溫，南北間差異大。

周日(27日)東北季風減弱，北部、東半部的溫度也將明顯回升，一直到下周一、周二(28~29日)白天，北部、東半部的高溫也將逐漸回升到28-30度，中南部還是有機會超過30度以上，各地感覺較暖熱。

吳聖宇表示，到下周二晚間東北季風增強，下周三到周五(30日至12月2日)各地溫度又會明顯轉涼，這波東北季強度比較強，各地會有明顯降溫，不僅白天轉涼變冷，夜晚清晨低溫也會有較大降幅，北台灣低溫有可能降到16度上下，算是入秋以來最明顯一次冷空氣南下，雖然還不到大陸冷氣團程度，但是應該會讓大家相當有感。

►在家吃到「祖傳密製紅燒牛肉麵」！6分鐘上桌太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
詹皇跑去踢世足？　本人神回覆笑翻全網
劉樂妍愛犬死2隻「遺體放冰箱」！　封城夜宿高鐵
韋禮安「合照新婚妻」首曝光！　被環抱甜炸
內馬爾場邊爆哭！　隊醫：右腳踝遭「對手撞擊」
快訊／30字頭再現！　新台幣升1.37角觸及30.89元
魔獸強力隊友要來了！傳雲豹簽下超強得分王　今抵台
港姐冠軍爆成「性愛片女主角」！　本尊回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

世足運彩「登不進卡爆」　球迷狂哀號！內行曝萬用1招：下注最快

新婚一個月婆婆要求不准懷孕　人妻聽完原因傻眼：該離婚？

網購衣服開箱！突竄出「活跳跳小蛇」　他當場嚇爆：不敢抓

熬夜看巴西場值了！側掛金鉤「精彩一瞬」球迷超激動：真的神仙球

今下半天雨彈轟4地！投票日半個台灣有雨　下周三迎入秋最強冷空氣

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

台北101飄旗幟雲！　鄭明典科普真相：不是剛好飄過的

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝光

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

田慎節猛攻「南投性侵案」　 15分鐘轟：為什麼不能講

日本逆轉國內外全嗨翻　德酒吧球迷崩潰抱頭！

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

世足運彩「登不進卡爆」　球迷狂哀號！內行曝萬用1招：下注最快

新婚一個月婆婆要求不准懷孕　人妻聽完原因傻眼：該離婚？

網購衣服開箱！突竄出「活跳跳小蛇」　他當場嚇爆：不敢抓

熬夜看巴西場值了！側掛金鉤「精彩一瞬」球迷超激動：真的神仙球

今下半天雨彈轟4地！投票日半個台灣有雨　下周三迎入秋最強冷空氣

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

台北101飄旗幟雲！　鄭明典科普真相：不是剛好飄過的

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝光

傳衛福部要求官員出席造勢　陳時中：一無所悉「公務員自有分寸」

柯建銘轟「邪不勝正」！　蔣萬安：市民會用選票說誰正義誰邪惡

史上最熱11月「比平均值高1.6度」　玉山觀測到最暖秋天

健保看病要變貴了！包括檢查、藥費、處方箋都漲價　最高調漲20％

男星6億詐騙案驚爆出人命！　男子陳屍湖邊…生前曾訴苦「我是受害者」

3家純網銀爭取法人開戶！　3類法人有望開放

國民黨爆薛瑞元申請專利填「中國台灣」　柯建銘2兒在陸爽賺人民幣

詹皇缺席湖人比賽去踢世界盃賺外快？　本人神回覆笑翻全網

陳時中赴濟南教會「愛與和平」祈禱會　台獨教母金美齡現身

世足運彩「登不進卡爆」　球迷狂哀號！內行曝萬用1招：下注最快

真MVP？妹子打擊出去沒見球　球直落K中頭「咚聲」超清脆

生活熱門新聞

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

又有3私校撐不住列退場名單！

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

DJ女神彎腰重訓影片曝　藍星蕾請粉絲訓她

今明全台溼答答　入冬最強冷空氣襲時間曝

男友壞壞狂吸！妹子尬見「害羞1印記」　消除法曝光

張穎穎開罵S家　律師怒封最欠電小三

更多熱門

相關新聞

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

今天鋒面雲帶略北移，雨區在北部、東北部，氣象局針對北北基桃新竹縣市發佈大雨特報。明天鋒面減弱、西半部多雲時晴；下周三強冷空氣報到，低溫下探13度，要多加注意。

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

冬天消失？　鄭明典貼1圖：春天的花先開了

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

今主要雨區曝　鄭明典：戶外活動小心

今主要雨區曝　鄭明典：戶外活動小心

關鍵字：

天氣氣象天氣風險

讀者迴響

熱門新聞

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

一代廟會傳奇車禍亡！妻慟：放棄急救真的好痛

賈永婕致電海絲騰老闆！　揭「汪小菲千萬床墊」真相

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

快訊／C羅罰進12碼！葡萄牙1比0領先

錢帥君男友躲黑白二道追殺　已逃新加坡投靠金主

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

張蘭「弟被砍16刀慘死」經歷遭起底！

「八掛山」惡夢難解　關之琳代言社區慘成北部最大廢墟

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面