今下半天雨彈轟4地！投票日半個台灣有雨　下周三迎入秋最強冷空氣

▲今下半天4地有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(25日)一早陽光露臉，有春天錯覺，不過下半天隨鋒面系統掠台，中部、北部、宜蘭、花蓮仍有短暫雨；明天投票日(26日)上半天台中以北到東半部仍有雨，下半天水氣減少，南部陽光露臉；下周三(30日)再迎入秋來最明顯冷空氣，北台灣急凍，低溫下探16度。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天(25日)上半天華南雲雨帶東移位置略偏北，水氣較多地方走向台灣北方海面，前兩天陰雨綿綿的中彰以北可喘口氣，短暫出現多雲到陰天氣。但是很快的，今天下半天，隨東北方低壓波動建立，延伸出來鋒面系統快速掠過台灣上空，雲雨帶跟著往南，中部、北部、宜蘭、花蓮等地的降雨又會陸續出現，部分地區可能會有稍大雨勢，局部單點整天有可能達到大雨等級累積雨量。南部及台東的南台灣受影響較小，降雨較局部，雨量也少很多。

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至於明天選舉日天氣，吳聖宇表示，隨鋒面東移離開，華南雲雨帶對台灣影響到明天周六投票日(26日)會逐漸減小，預估明天上半天在台中以北到東半部地區仍有些短暫陣雨的機會，下半天之後水氣明顯減少，但是東北季風持續影響，除東北季風迎風面地區還有些局部降雨可能外，其他大部分地方都將轉為多雲或陰天氣，越往南陽光露臉的機會就越大。

▲大選周末天氣趨勢。（圖／翻攝中央氣象局）

周日(27日)東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，吳聖宇表示，北部、東半部上半天雲量還是較多，有些地方有小雨或飄雨機會，中南部多雲到晴，下半天起風向轉變後，迎風面地區也將跟著轉為多雲或晴的天氣型態，因此周末天氣為呈現逐漸好轉過程。

吳聖宇分析，該較穩定天氣可望延續到下周一(28日)及周二(29日)白天，再下一波鋒面及東北季風增強要等到下周二晚間才會影響台灣，到時候在北部、東半部迎風面地區又會轉為有雨的天氣。

溫度方面，東北季風持續影響到明天周六(26日)，今明兩天北部、東半部白天的高溫大致都還是維持在23到26度間，過台中以南就逐漸升高到27到30度，南部地區甚至會有超過30度以上高溫，南北間差異大。

周日(27日)東北季風減弱，北部、東半部的溫度也將明顯回升，一直到下周一、周二(28~29日)白天，北部、東半部的高溫也將逐漸回升到28-30度，中南部還是有機會超過30度以上，各地感覺較暖熱。

吳聖宇表示，到下周二晚間東北季風增強，下周三到周五(30日至12月2日)各地溫度又會明顯轉涼，這波東北季強度比較強，各地會有明顯降溫，不僅白天轉涼變冷，夜晚清晨低溫也會有較大降幅，北台灣低溫有可能降到16度上下，算是入秋以來最明顯一次冷空氣南下，雖然還不到大陸冷氣團程度，但是應該會讓大家相當有感。