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6縣市大雨特報！明雨彈再升級「2地最猛烈」　放晴回暖時程曝

▲氣象局發布6縣市大雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布6縣市大雨特報。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

今（24日）受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部降雨較為明顯。氣象局晚間針對基隆、台北、新北、桃園、新竹市和新竹縣6縣市發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，易有短延時強降雨，24日晚至明（25）日新竹以北有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意。

氣象局表示，25日仍受華南雲雨區東移影響，中部以北及宜蘭地區降雨機率高，特別是下半天之後雨勢會更明顯，有較大雨勢發生的機率，而花東地區也會有局部降雨，南部地區大致為多雲，偶有零星飄雨。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度變化趨勢。（圖／氣象局）

溫度方面，各地早晚低溫約21至23度，而由於東北季風稍微減弱，白天氣溫略微回升，預計北部及宜花高溫為26、27度，中南部及台東可以來到28至32度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大，請留意溫度的變化。

氣象局提醒，周六（26日）清晨仍受華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部地區降雨機率高，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則是局部、零星的降雨；白天東北季風稍增強，北台灣白天氣溫稍降；而水氣逐漸減少，北部及東半部地區仍有短暫雨，而其他地區為零星短暫雨後多雲。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲大選日天氣趨穩，周末天氣暖熱穩定。（圖／氣象局）

到了周日（27日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；下周日東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一至下周二白天（28日、29日）風向轉吹東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部地區及恆春半島有零星降雨。

氣象局預估，下周二晚起另一東北季風增強，下周三、下周四（30日、12月1日）東北季風影響，北台灣氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；2日至4日東北季風影響，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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