奧客要求吃到飽餐廳「淨空兩側桌子」　隔壁顧客吃到一半傻眼

▲3名年長顧客要求店家「淨空兩側桌子」，原因是「間隔太近很危險」。（圖／爆怨公社）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名網友發文抱怨，他近日到一家百貨的吃到飽餐廳用餐，聽到3名年長顧客要求店家「兩側桌子不能有人」，原因竟是座位靠太近可能染疫「會很危險」。此話一出，讓本來就在隔壁桌用餐的顧客當場傻眼，連原PO也怒轟「誰家的長輩，請帶回家好嗎？」掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，當時他在現場用餐，聽到3名年長顧客要求座位兩側的桌子都不能有人，原因是「座位間隔很近，有其他人在很危險」，讓正在用餐的右側顧客聽了很不滿。

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原PO認為，百貨公司的吃到飽餐廳座位就是這樣排，「兩側不要有人，請拿錢出來包桌好嗎？搞得店家難做、其他客人憤怒，請這三個生物的家人快來台南吃到飽領回好嗎？很急在線等！」

許多網友看完紛紛留言，「怕傳染危險，就在家好好待著，出來吃飯幹嘛」、「我是老闆就問：是不是要出錢包場」、「之前去吃火鍋也遇到這種人，超傻眼，怕就待在家阿」、「都脫口罩內用吃飯了，還怕！什麼邏輯？就你們最乾淨沒病毒？」、「怕就別在外用餐，同樣付錢內用，憑什麼要別人配合你們的任性？」

不過，也有人持不同看法，「奧客是店家自己慣出來的」、「店家不安排其他客人入座，這是誰的問題」、「那你就要請店家處理，畢竟是店家要賺他們的錢」、「我是店家就不做這單生意」、「店家的作法真的是太傻了，為了三個客戶，得罪了其它所有客戶，值得嗎？」

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