台南市勞工局校園巡迴列車啓動　厚植學子法律軟實力

▲台南市勞工局在台南市各國中、高中職及大專院校啟動「勞動法令校園巡迴列車」，辦理勞動法令宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構黃偉哲市長打造台南成為「希望家園、幸福城市」的施政願景，勞工局在台南市各國中、高中職及大專院校啟動「勞動法令校園巡迴列車」，辦理勞動法令宣導活動。

宣導課程以勞動基準法、性別工作平等暨求職防騙、職業安全衛生、就業服務資源、勞資爭議為主題，結合法令及實務案例向學生及師長講授常見勞動議題，同時並提醒學生初入職場所需瞭解的勞動權益知識，提升師生對於勞動法令的認知。

台南市勞工局長王鑫基表示，自2019年至2022年校園巡迴宣導講座共辦理173場次，講授276門課程，統計有27865名學生參與，而今年特別與南台科技大學「官學合作」加碼辦理超過40場勞動法令宣導活動，有鑑於目前求職詐騙事件層出不窮，希望學生在進入職場前，能夠瞭解自身勞動權益，為自己的職涯安全「超前部署」，避免落入求職陷阱中；此次特別邀請勞工局勞動法令扎根校園宣導種子講師李文金老師及李芳靜老師分享擔任勞動法令種子講師的契機以及校園宣導的心得。

勞工局勞動法令扎根校園宣導種子講師李文金老師，曾任事業單位的高階主管，從職場上退休後便思索如何讓人生的下半場過得更精彩，為了精進自身表達能力，於是報名參加大台南總工會辦理的簡報講師班，透過不斷學習與淬鍊，李老師於2016年榮獲國際青年商會金口獎比賽-國、台語全國雙料冠軍，亦擔任勞工局勞動法令扎根校園宣導種子講師，結合所學及過往實務經驗，運用生動活潑的說唱方式，深入淺出的向學員分享禁止就業歧視、求職防詐騙及介紹各種求職資源，李老師今年已經66歲，但李老師表示每個人生階段都有不同的任務，「推廣勞動教育」將會是她人生下半場的重頭戲，因為透過宣導勞動法令能夠讓學生開始重視勞動權益、提升勞動意識，「傳承永續」這是一件別具生命意義的事。

種子講師李芳靜老師本業為學校講師，平時於大專院校講授幼兒保育系及高齡服務學程，李老師提到由於出身教育體系，更瞭解教學應向下扎根，知識方能穩若磐石，本身在大台南總工會進修簡報講師班課程，因緣際會下參加勞工局辦理的勞動法令師資培育研習活動，除了加深對於勞動法令瞭解外，更可以運用所學結合自身專業、實務經驗前往校園向莘莘學子宣導求職防騙課程，尤其現在求職詐騙事件頻傳，看著學生課堂上相互討論及課後熱烈的回應，這就是從事教學者最好的回饋，也是熱血教學的動力來源。

勞工局王鑫基局長強調勞動教育需要橫向擴散、連結多方資源且應該向下扎根，才能向上成長甜美的果實，勞工局結合民間團體提供的講師資源，透過參與師資培育活動，讓老師們搖身一變成為勞動法令種子講師並協助勞工局前往校園宣導勞動法令，將正確勞動概念傳達給學生瞭解。希望透過校園與勞工局攜手合作齊力提升學生的勞動意識，同心協力推廣勞動教育到臺南市每一個角落，讓學生在求學階段就具備一定程度勞動概念，建立良好的勞動意識，未來學生進入社會時能夠成為優質勞工、仁厚雇主，保障自我及他人的勞動權益，勞資雙方攜手構築友善職場。