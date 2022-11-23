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情侶夜市射氣球被索5200元　攤商還原真相「想賴帳」：說要叫人來

▲▼台南花園夜市射氣球攤位。（圖／翻攝我是台南人）

▲情侶指控在花園夜市射氣球，被索取5200元。（圖／爆料公社）

記者許力方／綜合報導

有女網友發文爆料，日前和男友到台南花園夜市玩射氣球，被攤位老闆遞標靶、話術給機會，讓他們誤以為是免費招待，結果每一次都被算錢，一共索取5200元，兩人反映後，對方打折算2600元，讓他們氣喊「抵制黑心攤販！」事後老闆受訪時公布監視器畫面直指，都有說明公告價錢，對方疑似「想賴帳」，還說要打電話叫人來。女網友則反駁「我們三個人沒有聽到你所謂的SOP流程，當下威脅我們的錄影敢放出來嗎？」

女網友21日透過臉書社團「爆料公社」發文，前一天晚上和男友一起到花園夜市的一間氣球攤位玩遊戲，一開始他們就說要先結帳，攤商則回應「不用急著給」、「再給妳一次機會中一個就有大隻娃娃」，並遞上標靶，讓他們誤以為是免費招待，話術給機會卻是每一局都在算錢，最後結帳被要求付5200元。

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情侶一聽覺得非常不合理，立刻反映，攤商退讓說那打折算2600元。女網友指控「店家還會問你哪裡人，真的外地的被當盤仔，真的是越想越奇怪夜市還會有給你轉帳的牌子」，其中一名店員還非常沒禮貌問「不然想怎麼樣？」讓她氣得控訴「真的太過黑暗了吧？希望不要再有受害者！抵制黑心攤販！」

▲▼台南花園夜市射氣球攤位。（圖／爆料公社）

▲「射氣球被坑殺」釣出不少苦主。（圖／爆料公社）

文章曝光後，不少網友留言表示，「氣球鑲金的嗎」、「5200在一般的射氣球攤位，可以射到手臂脫臼了吧」也有人建議，「不管哪一個類型的攤位，只要消費方式沒講清楚的一律不碰」、「一定要問清楚後再玩，不然真的被當冤大頭」。

事件引發熱議，攤商事後接受訪問時否認「未標價」一事，直指是「客戶來又一直玩一直玩」，通常他們做生意，如果多少量，會說現在目前是一局多少、第幾局，強調「我們都會再講，正常SOP我們會去說明。」甚至拿出監視器畫面證實，一開始就有錄到，店員有先說明「我們一局200，要先玩嗎？」最後也說「26局是5200元、可以刷卡」，沒想到對方疑似想賴帳，還說「不然打電話叫人來。」

當事女網友一見攤商反咬，氣得更新發文指出，當時不是身上帶不夠那5200元，「只是不想給而已」，男友當下要報警、找人她都有阻止，只是謊稱身上帶不夠，沒想到也釣出店家有一張紙專門在給人家匯款。他們一家人是真的沒見過什麼世面、也不想惹事，最後才會轉帳給店家，「沒想到店家到現在還在謊稱有告知？我們三個人沒有聽到你所謂的SOP流程或告知第幾局，當下威脅我們有錄影錄音那敢放出來嗎？」

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