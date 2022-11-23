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台南安南區廢棄工廠爆炸　傷者皆外傷送醫

▲台南市安南區本原街1處廢棄鐵皮工廠，23日晚上傳出爆炸，受傷4人在搬運廢棄物過程中，不知何故廢棄物內有物品發生爆炸，4人分別被炸傷送醫中。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安南區本原街一段1家廢棄工廠，23日晚上發生爆炸，傷者均受外傷，彼此是親戚關係，救護車送3人至永康奇美醫院救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區本原街一段1家廢棄工廠，23日晚上7時54分許發生爆炸，造成3人外傷送永康奇美醫院，3名王姓傷者彼此是親戚關係，年約40-50歲，3人係搬運廢棄物過程中，有不明物品爆炸而受傷，肇事原因及相關責任由市警三分局警方調查中。

▲台南市安南區本原街1處廢棄鐵皮工廠，23日晚上傳出爆炸，受傷4人在搬運廢棄物過程中，不知何故廢棄物內有物品發生爆炸，4人分別被炸傷送醫中。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於23日晚上7時54分許據報，台南市安南區本原街一段1家廢棄工廠發生爆炸有人受傷，消防局馬上派出安南及安和消防分隊、安南中隊等6車13人前往救，消防人員到場發現有4人受傷皆係外傷，其中3人傷勢較嚴重，1人輕微，傷意識清醒。

▲台南市安南區本原街1處廢棄鐵皮工廠，23日晚上傳出爆炸，受傷4人在搬運廢棄物過程中，不知何故廢棄物內有物品發生爆炸，4人分別被炸傷送醫中。（圖／民眾提供，下同）▲台南市安南區本原街1處廢棄鐵皮工廠，23日晚上傳出爆炸，受傷4人在搬運廢棄物過程中，不知何故廢棄物內有物品發生爆炸，4人分別被炸傷送醫中。（圖／民眾提供，下同）

初步調查傷者均姓王，彼此是親戚關係，年約40-50歲，係受託來搬運廢棄物上小貨車運走，惟在搬運過程中，有不明物品爆炸而受傷，現場無火煙，消防車未出水，救護車載送3名傷者送往永康奇美醫院救治。119同步通報市警局、勞檢所、環保局等單位查處。

▲台南市安南區本原街1處廢棄鐵皮工廠，23日晚上傳出爆炸，受傷4人在搬運廢棄物過程中，不知何故廢棄物內有物品發生爆炸，4人分別被炸傷送醫中。（圖／民眾提供，下同）

初步調查，現場內有易燃液體，疑經長期揮發成易燃氣體累積在通風管內，通風管拆卸在貨車貨斗，在拆除木板時上有鐵釘，拋上貨斗上發生火星進而引發爆炸，惟目前真正爆炸原因及相關責任由台南市警三分局警方會同消防局調查中。

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