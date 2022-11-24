台南就業成長超越雙北　黃偉哲掃街受群眾熱烈支持

▲台南市長黃偉哲勝選車隊24日前進台南大北門區，向鄉親問候拜票。黃偉哲希望選民集中選票，讓市長過半連任，大北門3席紅不讓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選前倒數2天，黃偉哲勝選車隊24日前進台南大北門區，向鄉親問候拜票。黃偉哲表示，民進黨這次在大北門區推出3位女將，分別是蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝舒凡，黃偉哲勝選車隊一步一腳印，向市民說明市政成績，也希望選民集中選票，讓市長過半連任，大北門3席紅不讓。

車隊沿途受到民眾熱烈歡迎，有長輩特別走出家門揮手，也有運將搖下車窗對黃偉哲比讚。黃偉哲也說明「繼續拚」的目的，就是要拚臺南更好、拚市政做得更好，讓市民過得更好。根據人力銀行的統計，從2021到2022，台南市的就業機會成長32.7％，就業成長曲線超車雙北。

在黃偉哲任內，七股科工區開工並完成第一階段交地、麻豆工業區落成並開始招商，隨著南科從去年開始年產值破兆，日本最大半導體設備商東京威力科創，也將在25日動土台南辦公室，未來的大北門將與南科的發展連結，帶動就業與民生消費。

此外，11月25日將在競選總部舉辦選前之夜，黃偉哲希望一改傳統制式的造勢，當晚將邀請在地藝文團體與爵士樂團，用輕鬆有趣的表演，跟大家一起平靜度過。也呼籲還在外地的市民，可以藉投票日返鄉，兼顧親情與投票權的行駛。