被家暴長達23年　女下藥殺夫「屍體藏冰箱」自首：我不會再被打了

▲女不堪長期被家暴，下藥殺夫。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西警方在尋找52歲失蹤男子霍克勒(Valdemir Hoeckler)時，意外在冰箱中發現他的屍體，其 40歲妻子克勞蒂亞(Claudia Tavares Hoeckler)逃亡一周後，近來出面自首，坦承她因為長期遭家暴才會殺夫，雖然現在得去坐牢，她卻感覺自己終於自由了。

事件發生在巴西南部聖卡塔琳娜州的拉塞多波利斯(Lacerdopolis)，警方接到霍克勒家人報案，發現對方已經失蹤長達4天，19日前往其家中調查時在冰箱中找到遺體，驗屍發現因為後腦勺受到重擊死亡。

“Eu vou ser presa, vou pra cadeia, mas nunca me senti tão livre”, disse Claudia Tavares Hoeckler após assassinar seu próprio marido, em Santa Catarina. Crime aconteceu na pequena cidade de Lacerdópolis.



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死者妻子克勞蒂亞21日前往警局自首，坦承自己和丈夫在一起長達23年，長期遭對方精神與肉體上的虐待，近來她想和同事一起去旅行，卻被丈夫毆打，讓她動了殺夫念頭，「我當下崩潰了，想著既然有人得死，不如就你去死吧」。

克勞蒂亞受訪時表示，13日當天她偷偷讓丈夫吃下安眠藥，等到對方睡著後用袋子罩頭把人悶死，「現在我覺得女兒很安全，也不會再有人打我，雖然要去坐牢，但我從未感覺如此自由過」。警方發現克勞蒂亞身上有許多瘀傷，目前已送去驗傷，案件正在調查中。