嫌晚餐買太慢…莽男暴走潑油砸爛家　留「兇宅」嗆妻：給大家死

▲林男酒後不滿妻子晚餐買太慢就失控狂罵，將家裡砸得一塌糊塗，讓妻子受不了超級崩潰。（圖／免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名林姓男子脾氣火爆又嗜酒，在家中喝得醉醺醺後，只因妻子晚餐太慢買回來，就朝她咆哮狂吼三字經；甚至酒駕遭警察取締的怨氣也帶回家發洩，到處潑灑機油、水泥，掰斷水龍頭、扯下客廳天花板，在牆壁大大寫上「兇宅」等字，狠嗆妻子「給大家死」，脫序行為遭法院依違反保護令罪，處拘役60日，可易科罰金。

判決指出，46歲林男與妻子2021年11月26日離婚後，仍同住在新竹市住處，今年1月2日晚間，林男又在家中喝酒，酒後開始情緒失控、不滿妻子與他出去玩時拒絕跟他合照，又嫌棄妻子太慢將晚餐買回來，朝妻子怒罵「X你娘X八」、「來告、報警啊」。

同年3月14日下午，林男在外酒駕被警察查獲，返家後，他竟因心情不好就開始大肆破壞，將妻子房間、客廳、廚房的物品全掃在地，並到處潑灑機油、水泥、洗碗精，弄得髒亂不堪，再徒手弄斷廁所水龍頭讓水不斷流出，甚至拉斷客廳天花板即輕鋼架，並以腳踹破電視螢幕。

荒唐行徑還沒結束，林男接著在牆壁上寫下「兇」、「兇宅」、「不管什麼姓我都不給住這房子」、「我就給大家死」等恐嚇字句，妻子嚇到崩潰報警求助，將林男因違反保護令移送偵辦。

新竹地院審後，因林男才剛對妻子施暴，法院核發保護令保護妻子與其10歲孩子，才過不久又出現這些失控行為，已違反保護令之規定，讓妻子心理上感到痛苦畏懼，審酌其坦承犯行，2條違反保護令罪合併處拘役60日，可易科罰金，仍可上訴。