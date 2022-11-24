女教師遠距上課遭家暴！丈夫衝進房間「掐脖巴頭」　警：已和解

▲女教師遠距上課一半遭家暴，丈夫衝進房間掐脖、打頭。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，有許多國家相繼採用遠端上課的方式。河南省新密市日前卻發生網路上課暴力事件，女教師線上教學到一半，突然遭到丈夫掐脖、搧頭，恐怖的畫面全被學生錄下，驚動了當地警方，2人的衝突原因也隨之曝光。

綜合陸媒報導，這名女教師21日正在進行線上教學，沒想到上課到一半，突然有一名男子入鏡，2人爆發了言語爭執，接著開始動手。由於女教師力氣較小，打不過男方，只有剛開始推了對方一下，接著就遭到掐脖、搧頭，恐怖的畫面被學生錄下。

▲2人發生衝突後，女教師離開座位。（圖／翻攝微博）



2人接著離開位子，跑到門邊開始互相毆打，事件引起網路關注，同樣也驚動了警方。當地派出所工作人員告知，事件之所以會發生，是因為丈夫詢問女教師「吃飯沒」，但女教師沒有回應，雙方起了口角，進而爆發肢體衝突。

派出所工作人員表示，目前2人已和解，女方的身體沒有大礙，事件已經落幕。

貼文在網路曝光後，不少網友留言譴責，「和解是為了下一次的家暴吧」、「天啊！上課都敢，那不上課家暴成啥樣兒了」、「吃飯？給學生上著網課怎麼吃飯？這樣打了能和解嗎」、「他能敢在直播、當著這麼多學生的面家暴，我不相信這是第一次了」、「這男的難道不應該進看守所嗎？」

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