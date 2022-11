偷情男女野戰一半　突然被淋「50條強力膠黏私處」詭異曝屍森林

▲男女野戰時,被淋大量強力膠詭異死亡。(圖/示意圖/取自免費圖庫stocksnap)

記者李振慧/綜合報導

印度拉賈斯坦邦烏代浦市(Udaipur)發生一起詭異命案,一對男女被人發現陳屍在森林中,詭異的是2名死者呈現交合姿勢,疑似是床戰到一半時突然被淋上大量強力膠,無法動彈時遭到殺害。

戈貢達區(Gogunda)警方18日在山區森林中,發現一對詭異的男女屍體,死者為30歲男教師拉胡爾(Rahul Meena)與28歲女子蘇努(Sonu Kunwar),2人皆是已婚身分,不是夫妻的2人屍體卻全裸交纏在一起,身上還被淋了大量強力膠,遭人用刀刺死。

#RajasthanNews | ‘Tantrik’ pours 50 tubes of superglue on private parts of naked couple, kills them#CrimeNews #Udaipur https://t.co/mhR6ZvRwEB