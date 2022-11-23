「iPhone掉海中460天」離奇被沖上岸　女失主打開震驚：還可以用





▲女意外撿回掉入海中近500天的iPhone。（圖／示意圖／本報資料照）

記者李振慧／綜合報導

英國39歲女子克萊爾(Clare Atfield)一年多前在漢普郡哈文特市(Havant)海岸划槳時，隨身的iPhone 8 Plus不小心掉入海中，原以為再也不會回來的手機，沒想到近500天後離奇被人撿到歸還，而且打開竟然還能使用，令她大呼神奇。

克萊爾表示，掉手機事件發生在去年8月4日，她在海上從事槳板運動時，整個人不小心墜進水中，導致放在防水袋中的iPhone 8 Plus從脖子上掉落，然而她爬起後繼續從事划槳活動，直到很久以後才發現手機不見。

I lost my iPhone at sea — it washed up 500 days later working perfectly https://t.co/87uDdDBHSt pic.twitter.com/mdBFFbYxkF — New York Post (@nypost) November 22, 2022

克萊爾表示，「我落水的位置離岸邊很遠，所以我想手機一定早就沉到海中，被永遠遺落在那裡」，沒想到1年多後，她本月7日突然接到一名民眾打電話給她，說遛狗時意外在海灘上發現她的手機。

克萊爾表示，由於遺落的防水袋中除了手機，還有提款卡和媽媽的醫療卡電話，才讓撿到的民眾能夠順利聯絡她，原以為手機泡水460天應該早已被腐蝕，沒想到狀態完好，甚至還能開機使用。

克萊爾表示，「我很意外，手機背面明明已經裂了，卻沒有進水，手機竟然沒有受到太大破壞，尤其那裡的海浪其實很波濤洶湧，真的是太誇張了」，讓她和撿到手機的民眾都嚇了一跳。