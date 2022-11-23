機車駕訓納道路訓練！2方案曝　先考照再訓練「可明年上半年試辦」

▲機車駕訓將試辦實際道路訓練體驗。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

全台車禍死亡6成5都是機車事故，交通部推動機車駕訓班試辦道路訓練，公路總局兩研議方案出爐，包括民眾先考取機車駕照後，上路前可參加實際道路訓練，最快明年上半年試辦；另一方案則是機車駕訓術科加入實際道路訓練，需有學習駕照、保險、教練跟車等配套，但涉及修法時程較晚，但仍以明年為目標。

公路總局副局長張舜清表示，目前機車考照不管是在訓練或考驗都沒有道路駕駛，根據109年和110年委託交大研究顯示，上過機車駕訓班的駕駛人違規率減少超過2分之1，肇事降低3分之1，因此未來將朝機車駕訓普及化推動。

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張舜清透露，目前機車實際道路駕訓課程設計，試辦方案可以分兩種設計方式，一種是考生考取機車駕照，已有資格上路，取得駕照後可選擇參加駕訓班道路駕駛體驗課程，該方案不需要太多配套，可以比較快上路，不涉及修法，只要擇定路線和地點，預計明年上半年可望上路。

張舜清指出，另一種方式則是將實際道路訓練列在駕訓班術科課程中，本身機車考生還未有正式機車駕駛執照，要有學習駕照和保險等配套，同時上路過程中要如何由具備駕駛資格的教練從旁協助等，都需要相關法令配套設計，這樣的試辦方式籌備時間會比較長，仍以明年為目標。

張舜清強調，未來將採何方案，將向交通部報告並研商，若年底前交通部同意推動方式，將會盡快邀集駕訓班和地方政府討論試辦路線，為鼓勵民眾參加，也會設計適當補助駕訓費用誘因，若試辦成效不錯，最終目標是希望將實際道路駕駛訓練方式除在駕訓班推廣外，也可以正式納入機車考照考驗項目。