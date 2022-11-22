騎士違規左轉遭重機追撞　三寶同事助陣狂噴髒話：有沒有看前面

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區18日發生一起車禍，一名22歲林男騎乘HONDA CB300R黃牌重機行經福雅路時，前方一名洪男Gogoro騎士突然在一處網狀線、雙黃線處左轉，林男煞車不及撞上。林男倒地後不滿認為對方違規在先，洪男與同事則上前爭論認為自己可以左轉，其中一人還不斷飆罵髒話。警方表示，林男未注意車前狀況，洪男左轉未依規定。

▲台中市西屯區福雅路18日發生一起機車車禍，其中違規左轉洪男的同事（紅圈處）與重機騎士林男發生激烈爭執。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



18日上午8時27分，正是許多人準備上班上課時間，林男騎乘要價約20萬的黃牌愛車HONDA CB300R行經福雅路時，前方頭戴紅色安全帽的Gogoro35歲洪男騎士，突然在一處有劃設雙黃線與網狀線處左轉福雅路411巷，林男幾乎以沒煞車的速度高速撞上，導致2車滑行至少10公尺，林男與洪男皆倒地，身上有多處擦挫傷。

▲▼雙方發生碰撞後，車輛都往前滑行至少10公尺以上，可見撞擊力道之大。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，當時洪男正準備前往上班，上班地點就在車禍現場附近，同時看見後馬上上前助陣，與林男發生口角。林男坐在地上指責對方違規說「突然左轉什麼意思？」洪男同事上前開始嗆聲大喊「X小！X你X！」

▲洪男同事當時也準備上班，替同事助陣開罵，過程中除了質疑對方車速，還氣憤飆罵髒話。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）



洪男同事接著不斷說「騎這麼快！」，洪男則在一旁辯解自己有打方向燈，並且認為該處是可以左轉的，林男則說自己是騎自己的路，洪男同事再飆罵「你騎你的路，我也騎我的路啊！不然你想怎樣！你是在兇什麼！有沒有看前面！北七！」林男表示有行車紀錄器，洪男同事再上前嗆「行車紀錄器X小！X你X咧！」，約2分鐘的影片中不斷怒噴髒話。

▲▼雙方騎士皆有多處擦挫傷，自行就醫。（圖／記者許權毅翻攝）



第六分局警方表示，林男與洪男機車皆有多處碰損，雙方均無酒駕，初步判斷肇因是林男未注意車前狀況，洪男未依照規定左轉，詳細肇責仍需待調查釐清。警方表示，針對爭吵糾紛部分，警方到場時未發現有類似情況，目前也未接獲雙方當事人提告。

▲警方表示，針對爭吵一事，警方到場時並無發現類似情況。（圖／記者許權毅翻攝）