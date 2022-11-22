英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

▲選戰倒數4天！蔡其昌今日選在「第二故鄉」豐原舉行山城造勢。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

決戰最後4天！民進黨再度重軍壓陣台中市，總統蔡英文12度南下台中，與副總統賴清德、前副總統陳建仁齊聚山線豐原葫蘆墩夜市，為市長候選人蔡其昌站台。晚會一開始，台中飄下毛毛細雨，蔡其昌競總焦慮不已，擔心支持者因雨不願出門，所幸8點過後雨便停歇，主辦單位在現場擺放約7000張椅子，但湧入破萬支持者，蔡英文跟賴清德4天內2度在台中合體，高喊「豐原贏、台中就贏」。

總統蔡英文壓軸上台，詢問支持者「會贏嗎？我也覺得會贏欸！」只要給蔡其昌6成選票就會贏。蔡英文說，自己在四天內2度南下台中，表示台中選情相當激烈。而台中至今已經升格12年，卻沒有展開更大格局，舊縣區沒有因為升格而升級，反而被邊緣化，都市發展倒退嚕，這次就讓縣區出一位市長，讓最了解舊縣區的人，帶領台中迎頭趕上，「舊縣區是輸贏關鍵，豐原贏、台中就贏」。

▲▼蔡英文第12次來台中替蔡其昌站台，高喊豐原贏、台中贏。（圖／記者許權毅攝、蔡其昌競總提供）



蔡英文指出，近期經濟學人發行2023年特輯，封面有6個世界領導人，其中一人就是她，這意味著台灣相當重要。蔡英文也提到，台灣在很多產業有舉足輕重的重要性跟戰略性，更直言這場選舉已經不是縣市長選舉，是影響台灣未來發展的選舉，這次全世界都在看台灣人的選擇，全世界都在關注台灣的選戰，手中這一票至為關鍵。蔡英文最後也向支持者喊出三個千萬，包括「千萬要投票、千萬要拉票、18歲公民權要衝出千萬票！」

▲蔡其昌大進場與眾多熱情支持者互動。（圖／記者許權毅攝）



蔡其昌說，25歲開始陸續在台中工作，豐原是自己的第二故鄉，但縣市合併後豐原被邊緣化仍沒有改善，盧秀燕也沒有照顧豐原，跟林佳龍時代相比盧秀燕也沒有什麼建設，豐原轉運站剪綵了，卻是一樓還在施工、二樓商場空蕩蕩。

▲▼晚間下起間歇細雨，仍有許多支持者到場，蔡其昌競總喊出現場超過一萬人。（圖／記者許權毅攝）



蔡其昌批評，4年前豐原給盧秀燕很高的選票，給他機會，但是盧秀燕卻讓台中人很丟臉，虐童案、交通塞車、治安都沒有解決，還有空氣換新的芭樂票，直言聽信盧秀燕就是對台中最大的傷害，要大家用選票下架盧秀燕。蔡其昌說，很多人問我有沒有信心？幫我加油打氣，這些都記在心裡，最後3天一起拚「光復台中，找回光榮」。

▲賴清德說自己已經第9次來台中，高喊「支持蔡英文，票投蔡其昌」。（圖／記者許權毅攝）

副總統賴清德說這次選戰已經第9次來到台中，台中是連接南北的重要城市，也是中部領頭羊，帶動台灣發展，蔡英文指示行政院要大力支持台中，但盧秀燕推動市政不力，跟其他縣市相比進展拖延，舉出捷運藍線除了一拖再拖，還把路線改到「他喜歡的人附近，讓預算增加300多億」。賴清德說，支持台中就是為了台灣未來，現在國際局勢複雜，蔡英文總統也需要更大的力氣，疾呼「支持蔡英文，票投蔡其昌」。

▲現場座位幾乎全滿，周圍還有許多民眾站著支持。（圖／記者許權毅攝）



前副總統陳建仁批評，盧秀燕就任後大幅度更改捷運藍線、站點，增加了300多億預算，至今遲遲無法動工，還舉出中科二期、會展中心西側等，直言盧沒有執行力，但是蔡其昌有執行力，並且能說得到做得到，呼籲選民讓蔡其昌「取代盧秀燕」。