蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

▲蔡英文12度壓境台中為蔡其昌站台，盧秀燕反酸「市民比總統還大」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

選前四天，爭取連任的台中市長盧秀燕拜票行程馬不停蹄，今（22）日晚參加「吳瓊華議員感恩音樂晚會」，現場超過2000位鄉親。面對總統蔡英12度南下台中，盧秀燕大酸，總統每次來都是為民進黨候選人助選，而盧秀燕的最大咖就是每一位市民朋友，現場還高喊「市民比總統還大」，直言市民比總統對台中有貢獻，市民生活在台中，市民守護台中才是真正的大咖。

▲燕子車隊明起將車掃全台中，為期兩天。（圖／記者游瓊華攝）



盧秀燕競選總部也宣布盧秀燕最後黃金週衝刺行程，一連兩天燕子車隊將跑遍全台中29區，23日上午8點鐘從燕子總部出發，由競選總幹事江啟臣、顏文正主委等人陪同，沿路行經各選區將安排各區議員候選人上車陪同盧秀燕市長車隊掃街，在選前最後黃金時刻，象徵大團結走遍全台中，力拚市長連任、議員全壘打。

▲盧秀燕晚間前往烏日為市議員候選人吳瓊華站台。（圖／記者游瓊華翻攝）



盧秀燕今日「回娘家」行程鎖定北區、北屯區，上午先到北區台中知名的東興市場，下午在議員陳成添、黃健豪、沈佑蓮的陪同下，來到北屯新一點利黃昏市場。晚間到烏日參加市議員吳瓊華陣營舉辦的音樂晚會。

盧秀燕指出，近年台中歷經多次危機，百年大疫、百年大旱，台中就是一個大家庭，為母則強，她會守護這個家庭，呼籲市民1126挺媽媽市長盧秀燕、挺媽媽議員吳瓊華，讓她們順利連任，繼續守護台中。