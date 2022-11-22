　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

▲蔡英文12度壓境台中，盧秀燕反酸「市民比總統還大」宣布11/23起車掃全台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲蔡英文12度壓境台中為蔡其昌站台，盧秀燕反酸「市民比總統還大」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

選前四天，爭取連任的台中市長盧秀燕拜票行程馬不停蹄，今（22）日晚參加「吳瓊華議員感恩音樂晚會」，現場超過2000位鄉親。面對總統蔡英12度南下台中，盧秀燕大酸，總統每次來都是為民進黨候選人助選，而盧秀燕的最大咖就是每一位市民朋友，現場還高喊「市民比總統還大」，直言市民比總統對台中有貢獻，市民生活在台中，市民守護台中才是真正的大咖。

▲選戰最後17天，盧秀燕今起請假拼選戰「9連勝」起點元保宮出發車掃。（圖／記者游瓊華攝）

▲燕子車隊明起將車掃全台中，為期兩天。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕競選總部也宣布盧秀燕最後黃金週衝刺行程，一連兩天燕子車隊將跑遍全台中29區，23日上午8點鐘從燕子總部出發，由競選總幹事江啟臣、顏文正主委等人陪同，沿路行經各選區將安排各區議員候選人上車陪同盧秀燕市長車隊掃街，在選前最後黃金時刻，象徵大團結走遍全台中，力拚市長連任、議員全壘打。

▲蔡英文12度壓境台中，盧秀燕反酸「市民比總統還大」宣布11/23起車掃全台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕晚間前往烏日為市議員候選人吳瓊華站台。（圖／記者游瓊華翻攝）

盧秀燕今日「回娘家」行程鎖定北區、北屯區，上午先到北區台中知名的東興市場，下午在議員陳成添、黃健豪、沈佑蓮的陪同下，來到北屯新一點利黃昏市場。晚間到烏日參加市議員吳瓊華陣營舉辦的音樂晚會。

盧秀燕指出，近年台中歷經多次危機，百年大疫、百年大旱，台中就是一個大家庭，為母則強，她會守護這個家庭，呼籲市民1126挺媽媽市長盧秀燕、挺媽媽議員吳瓊華，讓她們順利連任，繼續守護台中。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
唯一有賠新冠的「海外旅平險」開賣！　確診住院最高賠百萬
快訊／卡達世足首場0比0！丹麥和突尼西亞各有「詐糊」
梅西首發聲！阿根廷1:2輸給沙烏地
鳳梨崩潰嗆梅西！　PO螢幕碎裂照
爆冷擊敗阿根廷！沙國成史上第3　主帥資歷超狂
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

台64多元計程車未開燈　 重機騎士追撞噴飛慘死

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

蔡英文12度壓境　盧秀燕反酸「市民比總統還大」：明起車掃全台中

卸任前以「最有利標」發包？　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

「魔神仔附身？」男子夜半突狂抖枕邊妻嚇破膽　醫：罹患腦部疾病

英德4天2度台中合體拉抬蔡其昌　高喊「豐原贏！台中就贏！」

等了20年！清水火車站跨站天橋吊裝完成　預計112年1月完工

台灣要改變從台南開始　謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

印刷廠印製北區里長選票　南警面戒護選票印製維安

快訊／北市信義區驚傳墜樓　男從6樓摔落人行道身亡

年終獎金砍到剩25％！他委屈喊「一直哭」　原因讓人搖頭：太傻了

阿根廷爆冷輸球　彩迷砸10萬全沒了！

重磅加盟！冠軍射手Viper回歸韓國加入HLE　網喊：戰艦開出來

網實測都說準！憑直覺「挑一種顏色」，剖析真實個性與愛情觀

韓韶禧「暴瘦片」瘋傳網憂健康出狀況！　公司發聲：沒有任何問題

世界盃》伊朗傳奇─製衣廠工人成國家足球隊主力

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈詭異閃滅騎士殞命

地方熱門新聞

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

蔡12度壓境　盧酸「市民比總統還大」

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

睡到半夜中邪？男子狂抖枕邊人嚇破膽　醫：疑與這病有關

急發包　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

等了20年！清水火車站天橋吊裝完成

電子業董座懷念母親捐講桌擴音機

視察基隆信義親子館　林右昌：完成7區政策承諾

謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

選前之夜和李啟維浪漫散步遊台南運河

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

誤判掛未繫安全帶開出罰單國道警說話了…

高雄市議員「鳳山15搶8」　黃捷抽到8號

更多熱門

相關新聞

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

彰化縣大村鄉公所今天（22日）舉辦「大村鄉第19屆鄉長政見發表會」，1號候選人賴志銘抽籤到第2號上台發表政見時，台下有一名游姓女子手持亡夫遺照，坐發表台前方座椅聆聽，民眾感到「毛毛的」，賴志銘認為是公所有意安排游女來混淆視聽，意圖使他不當選，明天上午將對大村鄉公所與游女提告。

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！

雲林縣長張麗善親自電話拜票　鄉親好驚喜！

今天是「這日子」88周年　游錫堃曝民主覺醒關鍵

今天是「這日子」88周年　游錫堃曝民主覺醒關鍵

謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

謝龍介、蔡宗豪戰車掃街

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

阿根廷1:2輸給沙烏地　梅西：我們沒有藉口

直擊！汪小菲放話來台　

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫讚：食品界阿斯匹靈

唯一有賠新冠的「海外旅平險」開賣！　確診住院最高賠百萬

快訊／阿根廷輸了爆冷門！台灣運彩大當機

免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

孫生又爆跟Wendy情變！崩潰懺悔：給我最後機會

更多

最夯影音

更多
妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面