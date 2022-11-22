今天是「這日子」88周年　水牛伯講古：促成台灣民主覺醒

▲立法院長游錫堃發文。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃22日晚間透過臉書表示，再4天就要投票了，請大家一定要珍惜手中的選票，11月22日是台灣首度舉辦選舉的88周年紀念日，值得紀念。游也貼出一張《台灣日日新報》的照片，記錄日治時期台北市會議員當選名單。

游錫堃今天發文表示，1935年的今天，台灣迎來了首次的選舉，雖與現今的選舉制度有不少的差距，但仍是台灣民主發展上重要的里程碑。他說，日治時期以來，啟蒙世代的台灣先賢一直為台灣的民主努力，1921年起共14年15次的台灣議會設置請願，結果雖不盡如人意，卻也迫使台灣總督府於1935年11月22日起舉辦了首次的地方級選舉，也促成了台灣人民的民主覺醒。

游錫堃談及，回首台灣民主一路走來的坎坷，如台灣省政治建設協會、雷震組黨、美麗島事件、圓山組黨等，皆是人民自發性發起，在先賢先烈不畏不懼犧牲奮鬥追求之下，啟蒙世代未竟的民主薪傳化為自由的烈火，最終衝撞出台灣的民主與自由，如今更成為國際的民主典範。

游錫堃指出，現在，又到了台灣民主前進的關鍵時刻，在威權中共越發強勢壓迫的此刻，台灣人更要以選票展現捍衛民主、自由和人權的集體意志，18歲公民權入憲是台灣深化民主的關鍵篇章，除了是台灣史上首次交由「公民複決」的修憲案，決定是否順應國際趨勢把公民權的年齡限制下修到18歲，讓年輕人參與決定國家的未來。他呼籲，11月26日一定要出來投票，為18歲公民權修憲案投下同意票。