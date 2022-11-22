毛毛的！女子捧「亡夫遺照」　面對鄉長候選人聽政見發表會

▲大村公所政見發表會游婦捧亡夫遺照。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉公所今天（22日）舉辦「大村鄉第19屆鄉長政見發表會」，1號候選人賴志銘抽籤到第2號上台發表政見時，台下有一名游姓女子手持亡夫遺照，坐發表台前方座椅聆聽，民眾感到「毛毛的」，賴志銘認為是公所有意安排企圖干擾候選人發表政見，意圖使他不當選，明天上午將對大村鄉公所與游女提告。

這次大選，大村鄉長游盛已連任2屆，此次由其妻子許美珍出馬與現任村民大表賴志銘對決，搶鄉長寶座，而游女日前也前往許美珍造勢大會站台。游女也po文指出，賴志銘與其丈夫原本如同手足，但23年前的積欠亡夫債務都沒還，因此貼文要外界評評理，公理正義在哪裡，游女與賴之間的事因此在網路發酵，賴也前往警局提告加重誹謗及意圖使人不當選。

游盛說，他只知她與賴志銘有債務糾紛，今天游女拿亡夫遺照聽政見發表會，並未鬧場，也未因危害秩序而被驅離，況且賴志銘上場時，未向承辦人員表達抗議。

賴志銘說，他曾跟游女亡夫合夥營造廠，營收也都均分，無奈後來遇到建商跳票，合夥的營造廠也無法經營還必須打官司，更何況他也未曾跟合夥人要錢來處理善後，後來合夥人也過世，游女卻認為他還欠她亡夫債務，甚至在臉書貼文指控。

賴志銘認為游女手捧亡夫遺照是公所有意安排，甚至還讓游女坐在第一排，企圖干擾候選人發表政見，意圖使他不當選，明天上午將前往地檢對大村鄉公所與游女按鈴提告，游女也會在游盛陪同下出面對外說明。

▲大村公所政見發表會游婦捧亡夫遺照。

▲賴志銘提告。（圖／賴志銘競選總部提供）