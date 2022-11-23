史上最年輕！　羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

▲羅智強的20歲甜美發言人鍾明也錄了一個短片點評，點出台南議員是平均六都年齡最高，籲年輕人思維要進入議會，給中西區北區市議員候選人蔡宗豪一個機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰進入最後倒數3天！台南市長候選人謝龍介競選發言人、中西區北區市議員候選人蔡宗豪，因係新人選舉沒基本盤相當危急，謝龍介、羅智強近日紛紛站台搶救，羅智強的20歲甜美發言人鍾明也錄了一個短片點評，點出台南議員是平均六都年齡最高，籲年輕人思維要進入議會，給蔡宗豪一個機會。

鍾明在點評中指出，蔡宗豪曾任前台北市議員羅智強辦公室助理、目前是台南市長候選人謝龍介競選發言人，年僅26歲，有經驗又想為家鄉打拼，在政見發表會上更有別一般候選人，犀利分析台南身為直轄市落後的表現，包括台南公托只有12家六都最少，近3年人均故意殺人案六都最高，也是六都當中唯一沒有捷運的城市，而且也只剩下台南的長輩還在繳健保費。

鍾明說，蔡宗豪常替台南人喊冤「台南人的稅金沒有不同，很多福利卻在六都之後」，她也點出台南議員是平均六都年齡最高，呼籲年輕人的思維勢必得進入議會，希望台南人跟住在中西區北區的朋友，願意給一個能點出問題，幫助台南的蔡宗豪一個機會。

蔡宗豪說，自己是台南最年輕發言人，鍾明則是全台最年輕發言人，邏輯清晰、論述分明、吃苦耐勞，很有大將之風，感謝她在選前最後關頭，用短片點評（https://reurl.cc/zr6D2V）來力挺搶救，剩下最後3天，將會把握時間掃街拜票，爭取鄉親支持認同。