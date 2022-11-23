投票日戴候選人口罩恐被罰50萬　北市選委會：現場備口罩供更換

▲投票日當天禁止任何競選行為，因此不得佩戴候選人口罩。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉倒數2天。由於新冠肺炎疫情持續延燒，佩戴口罩仍是必要事項，但依《選罷法》規定，當天26日凌晨開始任何人都不能助選，佩戴印有候選人姓名號次的口罩也在禁止之列。北市選委會說，任何競選東西都不能進入投票所，會勸導民眾換下相關物品，且現場為因應突發狀況，也備有口罩；針對開罰部分，現場會蒐證，民眾行為是否違反規定，交由選委會監察小組委員會議討論。

依《公職人員選舉罷免法》第56條規定，政黨及任何人，不得於投票日，從事公開競選或助選活動。違者，選舉委員會得依同法第110條第5項規定，處新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。

由於本次選舉仍受到疫情影響，相關防疫規定仍持續的狀況下，不少候選人喜歡發放的文宣品如口罩，就成了容易誤踩的「地雷」。中選會也多次提醒，印有候選人姓名、號次或影像等標示或符號之口罩，亦屬規定禁止的項目之一。

台北市議員鍾佩玲認為，北市選委會應採取更為積極的宣導手段，畢竟市民佩戴候選人所發放之口罩，可能僅是單純使用而非意圖助選，倘因此而遭受市選委會重罰，將引發重大民怨。

鍾佩玲表示，中選會認定的合格口罩是什麼？若定義不明，可能造成民眾更換後依舊不合格，進而讓市民因多次換口罩，感到麻煩而放棄投票。如能在投票所準備合格之口罩方便市民更換，將可避免民眾因須回家更換而放棄投票之情事發生

對此，北市選會表示，北市投票所因應防疫，均有備用醫療口罩，若民眾真的戴候選人口罩，會先勸導更換，才得以進入投票所投票。北市選委會再次呼籲，請市民朋友務必遵守相關投票防疫規定，並配合選務人員引導，讓投票當日的選務工作順暢進行。

針對開罰部分，北市選委會說，會現場蒐證，民眾行為是否違反規定，交由選委會監察小組委員會議討論，做個案審認，無法列舉說明，行為是否有違失。