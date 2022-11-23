陪同張善政直搗綠營本命區　連勝文酸：不知道這邊是鄭運鵬的選區

▲張善政今天邀請立委萬美玲、國民黨副主席連勝文共同掃街拜票。（張善政辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政持續衝刺，今（23）日在副主席連勝文與立委萬美玲陪同下，先後前往八德、龜山與蘆竹區催票。張善政指出，自己要利用最後階段加緊衝刺，用政見爭取中間選民認同。連勝文則表示，不曉得車掃的鄭運鵬的本命區，因為張善政受到熱烈歡迎，「熱到一種程度，要人來瘋了。」

選戰倒數三天，張善政今日車掃主攻北桃園，一早在立委萬美伶陪同下，從八德區出發，前往龜山區和連勝文會合。張善政表示，最近幾天，除了掃街讓選民看到候選人本人以外，也會把與北桃園很多年輕朋友相關的政策，不管是教育、就業與居住，利用機會講清楚，「選舉最後幾天，用政策表示我們的牛肉是真正的牛肉。」

他呼籲市長鄭文燦，鄭重面對與炒地皮集團的爭議，「年輕選民或中間選民，看到鄭文燦和炒地皮集團錯綜復雜的關係、糾葛，心裡面會有非常嚴重的剝奪感，鄭文燦市長不是說提告就好，他要先講清楚。」

張善政進一步解釋，1126挺善良，不是因為「張善政」有個「善」字，而是希望未來進駐市政府以後，能夠用善念、正直的力量執政，讓市民能夠放心，這才是最重要的一點，「1126挺善良的意思，就是未來八年執政就是善念、正道執政，不會再有這些奇奇怪怪的事情。」

連勝文則表示，張善政參選以來，大家就透過各種方式默默支援，如今到了選前最後幾天，掃街拜票是最有效的方式跟選民懇託，「我剛跟美玲姐講說，不曉得這邊是鄭運鵬的區，張善政院長在這邊非常受歡迎，讓我有點喜出望外的感覺，覺得看起來情勢非常好，很有信心。」