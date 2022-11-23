新北8選區／江怡臻走5公里拜票拼連任！　彭一書找2大咖站台

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新北8選區／江怡臻走5公里拜票拼連任！彭一書找吳怡農、賴品妤站台

▲▼ 。（圖／翻攝自江怡臻FB）

▲江怡臻今早在土城車掃。（圖／翻攝自江怡臻FB）

記者施怡妏／綜合報導

距離九合一大選只剩3天，新北市第8選區市議員各候選人紛紛卯足全力衝刺，國民黨候選人江怡臻把握昨（22）日的好天氣，從土城中央路一段開始拜票，一路走到四段，今日則穿上雨衣，和新北市長候選人侯友宜一起車掃，爭取第一次連任。民進黨候選人彭一書則是找來前民進黨北市黨部主委吳怡農，以及立委賴品妤站台。

江怡臻昨日趁著好天氣，從土城中央路一段走到四段拜票，「全段大縱走」，大約走了5公里左右，「謝謝好多人給我鼓勵，收下口罩文宣，為我加油打氣，甚至有人停下來拍照，還有人給我剛買的炸雞」；今日她則和侯友宜一起在土城車掃，「從日出到日落，對第一次爭取連任的我，只有更努力，只有不放棄」。

 

彭一書找來了壯闊台灣聯盟理事長、前民進黨北市黨部主委吳怡農一起車掃，呼籲大家在26日走出家門投票，同時也支持「18歲公民權修憲複決」。另外，彭一書也找來民進黨立委賴品妤站台，賴品妤大讚「彭一書政見完整度最高」，而且都不是說說而已，而是說到做到，彭一書也承諾，「每個提出的政見，能讓土樹三鶯變得更好方式，我都會把握」。

民進黨候選人曾進益，找來新北市長候選人林佳龍的夫人廖婉如強力推薦。廖婉如表示，曾進益是一個對人非常溫暖、非常有服務熱忱的人，地方上有口皆碑，上一屆曾進益只差305票非常可惜，在地方服務20年，比自己的先生林佳龍在台中10年磨一劍還久，堅毅、永不放棄的精神讓人敬佩，希望大家幫助曾進益順利通關進入議會。

國民黨候選人洪佳君近來也勤跑行程拜票，認為最大的幸福就是，「讓大家變得更好」，在這世上每一顆心，都蘊藏著無窮的力量，這種能量一但團結起來，將會讓世界看到我們台灣創造出偉大的奇蹟，「只要我們相信彼此，就擁有一顆心，這一顆時刻充滿力量，更是一顆充滿改變勇氣的心」。

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