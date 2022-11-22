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【廣編】市場首家取得碳標籤的研磨咖啡　台灣雀巢獲TCSA雙重肯定

▲▼市場首家取得碳標籤的研磨咖啡　台灣雀巢獲TCSA雙重肯定。（圖／業者提供）

圖、文／台灣雀巢提供

源自瑞士的雀巢承諾2050年邁向淨零碳排放，在台深耕近40年以「BEST四大永續（商業、環境、社會、人才）」全力推動台灣在地循環經濟。旗下雀巢咖啡8支在地生產包裝的研磨咖啡產品，近日正式取得環保署「碳足跡標籤」，是台灣市售研磨咖啡第一支取得環保署碳標籤認證的產品、支持並驅動碳排放透明化的里程碑，助力打造在地綠色消費低碳生活。同時，被譽為台灣企業永續奧斯卡的「TCSA台灣企業永續獎」16日舉行頒獎典禮，今年參獎家數達424家、創歷年新高，在激烈競爭中台灣雀巢榮獲永續外商企業績優獎殊榮，在地永續行動獲肯定！

雀巢承諾2025年前減排20%、2030年減排50%，至2050年實現淨零碳排放；近期宣布將投入10億瑞郎打造更具韌性的咖啡價值鏈，從知識、技術到資金支持，改善土壤生態並提升農民生計，確保咖啡鏈生生不息。結合總部永續策略藍圖及台灣在地發展，雀巢深耕台灣近40年不僅持續引進世界級兼具營養及永續的產品及服務帶進台灣家庭，也不斷以實際行動與在地上下游價值鏈創造共享價值，以BEST四大永續持續擴大在台影響力。

台灣雀巢董事長暨香港雀巢代理總經理羅台青表示：「雀巢咖啡成為台灣市場第一家取得碳標籤的研磨咖啡產品，再次展現我們驅動2050淨零碳排放的決心。從這8支在地生產的咖啡產品為起點，開啟雀巢與在地生產供應商的碳足跡透明化學習旅程，不僅讓碳足跡更透明有利碳排放管理及減碳，也帶動在地夥伴接軌政府及國際碳盤查的標準及知識！」

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關鍵字：

台灣雀巢TCSA碳標籤

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