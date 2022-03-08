婦女節雀巢延長員工產假至18週　陪產也有28天全薪假

▲台灣雀巢在婦女節宣布針對員工產假的利多政策。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

3／8許多官方持續宣導婦女權益，台灣雀巢也在今婦女節對外表示，呼應國外總部政策，台灣公司員工將推動推動多元包容的「育兒支持政策」，將台灣勞基法保障的女性8週產假，以不分性別的「主要照顧者」為概念，提供18週的育兒支持假；而勞基法保障的7天男性陪產假，則擴大至「次要照顧者」概念，擴大提供全新假至28天。

台灣雀巢董事長兼總經理羅台青表示，因應社會脈動調整，為員工及其家庭打造更具有支持性的環境，尊重多元的家庭組成，透過開創性政策的推行，讓每一位員工都能獲得充分的支持，收穫生命的感動，為下一代創造美好的人生起點，讓員工「勇敢生，放心養」。

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雀巢表示，在此政策上路之前，台灣雀巢從「母性保護」的設計思維出發，提供女性生育友善政策，之前產假就有優於勞基法保障的產假天數14週，且保障女性在生產完畢後順利復工，從2021年起產後留任率達100%、請產假者申請育嬰留停比例達75%。且針對寶寶提供為期一年的「新生兒營養品餵養計畫」。

今年更引入性別中立(gender-neutral)思維，考慮傳統和非傳統的家庭結構，以「照顧者」出發，涵蓋親生及收養等照顧者形式，將照顧者的定義擴大到包括親生、收養或監護人，主要照顧者可享18週、次要照顧者可享28天的全薪育兒支持假。

而台灣大車隊在婦女節，也啟動專為女性量身打造的鳳凰專案，擴大招募女性司機，宣布友善平台廣納婦女朋友。台灣大車隊目前全台計程車數共22,000輛，其中女性駕駛人數約佔1,000人，今年目標提升女司機人數至10%。