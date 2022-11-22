獅友捐贈學童書包　電子業董座懷念母親捐講桌+擴音機

▲國際獅子會300-D1分區捐贈愛心書包 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為鼓勵偏鄉國小學童，國際獅子會300-D1分區秉持｢即時服務、 快樂奉獻｣的服務宗旨，今年度發起了「包包傳愛。寶寶最愛」的愛心書包捐贈活動，獅友們募集了140個特製的愛心書包，今(11/22)捐贈給嘉義縣五所國中小的學童，希望可以建立下一代｢心存善念心存感恩｣的學習態度。書包捐贈儀式同時也由嘉中獅子會、現任嘉友電子董事長孔德偉捐贈中埔國小無線音柱講桌擴音機，以及捐贈同仁國小棒球培訓基金5萬元。

國際獅子會雲嘉地區施松吉總監認為，國際獅子會長年來均以｢即時服務、 快樂奉獻｣為己任，近幾年看到整體經濟不景氣，加上疫情肆虐，許多偏鄉的學童並無法享受到和都會地區孩子同樣的教育資源，因此也逐步將奉獻社會的力量慢慢轉移到偏鄉。

第六區分區蔡佳秀主席表示，這次的捐贈活動為了能讓這五所學校的學生可以拿到品質優良的書包，所以特別協調廠商以實用、美觀、獨特>為考量特製了這一批書包，希望能讓拿到書包的孩子們有驚豔的感覺，這樣也能兼具美感教育的功能。

果然，參與受贈儀式的中埔國小孩子們一看到書包就直說：｢好漂亮的書包喔！｣｢真的好想要。｣背上書包的孩子們臉上也充滿甜美的笑容，也讓參與捐贈的獅友嘉賓們感染到歡欣的喜悅。

孔德偉表示，講桌擴音機的捐贈延續了超過半世紀的緣分，中埔國小是他母親第一所擔任教職的學校，母親也是中埔人，恰巧學校需要一部無線擴音機來輔助教學，基於對母親的感念，他決定將公司最新產品捐贈給學校，讓母親的教育愛可以在中埔國小無限綿延。

▲▼嘉友電子董事長孔德偉（圖左）捐贈母親初任教學校講桌擴音機。（圖／記者翁伊森攝）

為了回應孔德偉會長對母親的思念，中埔國小團隊也特地翻遍了百年校史裡的所有資料，找出了孔會長母親張貴芳女士的任教資料及當時留下的教職員合照，編印裝框之後回贈給孔德偉會長，為這場溫馨熱鬧的愛心書包捐贈儀式畫下完美的句點。

▲獅子會捐贈愛心書包過程意外讓分會會長找到媽媽任教該校歷史，校方也將過去包裝。（圖／記者翁伊森攝）

中埔國小林俊良校長表示，非常感謝國際獅子會捐贈中埔國小孩子們品質好又美觀大方的書包，更感謝孔會長能夠將對母親的無盡思念化成實質的的善意，造福中埔地區的孩子們。也期許所有孩子都能感受到所有獅友們的愛心，等到他們長大，也有能力時也可以造福更多的人，讓這份善念傳遞下去。