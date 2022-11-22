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獨／藥廠小開髮廊消費4千元沒付「人間蒸發」！老闆怒PO影像肉搜

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名自稱是藥廠小開的男子，前往一家美髮店進行消費，沒想到結帳的時候，就說自己錢沒有帶夠要出去領錢，店員給他方便，結果他一出去就沒有回來了，讓美髮店老闆非常生氣，覺得被欺騙，現在公開他的影像，要他出面結帳，並溫情喊話：「美髮設計師賺錢很辛苦的。」

▲一名男子自稱是中藥大廠的小開，在美髮店消費4000元後就人間蒸發，找不到人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子自稱是中藥大廠的小開，在美髮店消費4000元後就人間蒸發。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

這名男子透過美髮店老闆跟設計師約好時間，14日下午2點左右來消費，男子進行「接髮片」消費，大約是4000元左右，就在消費結束被帶到櫃檯要結帳時，表示自己身上錢沒有帶夠，所以先去領錢再回來付錢，櫃檯人員認為是老闆幫忙預定的客戶，所以就通融給了方便，結果他一出去就沒有回來了。

▲一名男子自稱是中藥大廠的小開，在美髮店消費4000元後就人間蒸發，找不到人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名男子自稱是中藥大廠的小開，在美髮店消費4000元後就人間蒸發，找不到人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事後，美髮店老闆透過通訊軟體跟電話要詢問這名男子何時要還款，但對方電話不接，訊息也是不讀不回，讓老闆氣壞了，直呼人心難測。記者詢問美髮店老闆跟該男子很熟識嗎？美髮店老闆說只有見過兩次面，也是朋友介紹的，就說他是國內某知名藥廠的小開，所以雙方互加LINE，之後對方就透過LINE聯繫表示自己要接髮，請美髮店老闆安排。

未料對方竟上演「霸王接髮」的戲碼，為了4000元就「人間蒸發」！美髮店老闆很不爽，公開該男子消費的影片要大家幫忙轉告「美髮設計師賺錢很辛苦的」，不是他這種公子哥能夠懂，也希望他能出面為自己的行為負責。

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