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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

汪小菲能入境？　陸委會曝兩種「來台方式」

▲▼汪小菲不爽付豪宅9.4萬電費　「台灣電價什麼水平」衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲放話今天要來台北。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠、蔡紹堅／綜合報導

汪小菲昨（21日）透過微博狂罵大S，還放話今天要來台，但守在北京機場的大陸狗仔卻未見他人影，懷疑是簽證出問題。對此，陸委會副主委邱垂正表示，目前大陸人士可以依親或商務申請方式來台，但申請上都需要一定的作業時間。

目前大陸人士來台入境須持「有效居留證」及「有效入出境許可證」，而汪小菲已和大S離婚，理論上已經失去依親居留身分。但根據陸委會官網的「答客問集」顯示，有民眾曾詢問，「我目前是長期居留階段，正與丈夫協議離婚，但是我老公堅持要孩子的監護權，如果我沒得到監護權，離婚後是否就要離開台灣？也失去小孩的探視權？是否也無法繼續在台灣工作？」

當時，陸委會回覆，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第26條第2項第1款第3目規定，中國大陸配偶在台長期居留期間離婚，對在台設有戶籍之未成年親生子女，有扶養事實、行使負擔權利義務或會面交往，即可在台繼續居留及工作。

不過，如果汪小菲確實沒有依親身份，還是可能透過商務方面的身份申請來台。

邱垂正介紹，在商務方面，則是看申請者是依跨國公司內部調動、商務履約，又或者是在台灣如果有投資經營的話，也可以提出申請。

邱垂正強調，以依親或商務理由來台，從提出申請到獲得許可，都需要一定的作業時間。

從邱垂正的說法可推斷，汪小菲若未事先進行申請，或早已獲得許可，而是從昨日才開始提出申請，不太可能隔天就能來台。

此外，據陸媒《新浪娛樂》今日下午3點報導稱，汪小菲今日不會前往台灣。

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