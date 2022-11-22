張蘭母子開撕大S！兩性作家提「5點」評汪小菲：人生借鏡

▲汪小菲與大S正式撕破臉。（圖／翻攝自微博／大S）

圖文／CTWANT

大S（徐熙媛）前夫汪小菲因拒絕履行離婚協議，並積欠500萬生活費用，遭女方聲請強制執行並獲准，引發汪小菲與張蘭不滿開嗆，放話要爆料徐家的黑幕。對此，知名兩性作家欣西亞做出5點分析，並感嘆「奉勸天下的男性，請把汪小菲示範對婚姻的態度和處理方式，當作人生的借鏡」。

欣西亞在臉書粉專發文，「每次看見汪小菲和張蘭如此這般『發作』，我根本無法想像那十年在他們家當媳婦的大S，過的是怎樣的日子？受到怎樣的對待？隱忍的又是怎樣的委屈？昨日看見她透過律師發的聲明稿，直到現在還不口出惡言，無非不是為了孩子。反觀汪小菲，若他婚內出軌的事實為真，那十足印證『偷吃的男人愛的其實不是小三，也非老婆，他愛的一直是他自己』，總歸一句話：自私。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

欣西亞表示，「這也令我想到千古流傳的民間故事：兩夫人跑去衙門都宣稱孩子是自己的，縣太爺為了評斷，便說：『你們一人拉著孩子左右手，孩子拉到誰的懷抱裡就是誰的』，結果，沒死命拉扯的那一方才是真正的慈母，因為怕施了力氣傷了孩兒。所以我就問：小菲啊小菲，大S自始至終沒敢出力，是怕傷及幼兒，你在發微博火力全開前，可曾想過他們？」

欣西亞提出5點分析，「1️、假使你對娶進門的女人感到後悔，覺得關係難以維繫，有種和她正面對決，兩個人把問題說清楚講明白，而不是偷雞摸狗對外發展。2️、男子漢大丈夫，離婚協議既然是自己簽了字就別再糾結，該付的該給的請照白紙黑字走。3️、不管胯下是不是真的30公分，為人處世小雞肚腸最不可取」。

至於第4點及第5點，欣西亞認為，「忙著攻擊前任，會令你在男女市場上顯的很沒行情，所以閒到沒事找事做」、「好聚好散，分手是最好的祝福。你可以不祝福她，但這是對自己最好的blessing。」最後，欣西亞也提醒，「奉勸天下的男性，請把汪小菲示範對婚姻的態度和處理方式，當作人生的借鏡」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399 限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 媽媽剃度出家「裸捐2500萬身家」 女兒沒半毛錢…慘貸款上大學

▸ 計畫到日本度蜜月…婆婆吵著跟「兒子幫我出錢」 人妻氣炸：是多變態

▸ 學生爸半夜傳訊：上課嗎？女家教點開見「火辣戰袍照」嚇壞 暗黑真相曝