細看離婚協議「對汪小菲超不公平」　鄉民曝1原因全挺大S：活該

▲大S、汪小菲離婚後，男方卻未支付500萬生活費。（圖／翻攝自微博／大S）

記者施怡妏／綜合報導

大S（徐熙媛）與具俊曄結婚後，汪小菲沒有按照離婚協議支付生活費，達500萬元，所以大S向法院聲請扣押汪小菲資產獲准，私生活再度攤在陽光下，就有網友好奇，以汪小菲的資產，絕對可以找到厲害的律師讓自己不吃虧，為何會笨到簽下如此不平等的離婚協議，對此，網友們點出關鍵原因，「先外遇就輸了」。

有網友在PTT發文，「汪小菲怎會跟大S簽那種不平等離婚協議？」照理來說汪小菲應該比大S有錢，絕對能找到好的律師，沒想到居然會簽下這樣的離婚協議書，「根本是錢太多才會簽那種協議，汪小菲簽離婚協議應該會問過他媽媽跟律師吧？這個可能比法院判離婚還多吧？為什麼傻到會跟大S簽那種不平等離婚協議？」

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對此，一票網友指出關鍵就在於「汪小菲先外遇」，「愛玩當初幹嘛娶，好歹大S也用命生兩個」、「出軌自知理虧，律師陪同下簽的，現在又反悔不想付」、「當初理虧加上換取大S的封口」、「不離婚怎麼去外面爽」、「越急著離婚就越容易簽」、「他肯定是外遇在先，法律上很難站得住腳」、「有外遇證據讓分財產不利吧」、「先外遇就輸了，哪來廢話」。

▲具俊曄與大S婚後生活甜蜜 。（圖／翻攝happyyali IG）

另外，也有網友指出，汪小菲不付錢的原因是眼紅，「他估計錯誤以為大S沒人要」、「看到人家結婚秀恩愛又在不爽了」、「自己以為付錢了事，然後又眼紅」、「過得比離婚前還好，眼紅啊」、「重點不是他付不出錢，是看他的錢被拿去養龍龍生氣氣啦」、「一定是當初沒想到，現在幫忙養老公」、「那個本來應該是給大S養小孩吧，結果汪覺得在養具（具俊曄）吧」。

對於汪小菲反悔支付離婚協議中的費用，大S經紀人表示，當初簽字都是在沒有喝酒，且有雙方律師見證下所做的流程，無論是條件或是金額都是雙方在清醒的情況下簽名用印，「如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。」更坦言，「連我們都不相信這是當初所認識的那個人了。」最後更諷刺張蘭在直播中邊罵人還不忘邊吃汪小菲賣的酸辣粉宣傳，「這心酸的酸辣粉鐵定吃起來特別夠味。」

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