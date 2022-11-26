婆媽買爆！好市多黑五「無骨肩小排」下殺8.3折　生鮮食品優惠快看

▲好市多黑五第6天生鮮食品層開賣「美國特選無骨肩小排真空包」，下殺8.3折只要499元。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

好市多黑色購物節最後倒數，今（26）日來到第6彈優惠，一大早就湧現大批民眾購物。現場除了家電、3C用品下殺折扣之外，就連生鮮食品層也擠滿人，許多婆媽搶著買今日限定開賣的「美國特選無骨肩小排真空包」，原價599元，現在購入只要499元，約8.3折，現在還有滿滿貨，售完為止。

好市多黑色購物節今日來到第6天，剛好碰上選舉日，記者一早直擊好市多內湖店現場，自8點開放入店以來，購物人潮不斷湧現，而現場優惠品的種類也十分多元，3C家電、生活用品、食品等通通都有，今日才開賣的「24K黃金男士套組」則是一開店就秒殺。

▲▼目前還有滿滿貨，售完為止。



而生鮮食品層最受民眾注意的就是「美國特選無骨肩小排真空包」，原價每公斤599元，現在下殺8.3折只要499元，現在還有滿滿貨，民眾可要把握時間來搶購。另外還有「韓式燒烤牛肉」特價每公斤389元、冷凍澳洲安格斯牛肉派150公克x6入特價189元等品項。

▲韓式燒烤牛肉也有折扣。



好市多今年黑色購物節已於11月21日起開跑，截至目前為止已祭出超過百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，選擇豐富。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月27日則提早至8點開門。

生鮮食品優惠一次看：

美國特選無骨肩小排真空包US CHOICE CHUCK SHORT RIB VACUUM PACK 原價599元 特價499元（83折）

FOUR'N TWENTY BEEF PIE 冷凍澳洲安格斯牛肉派 150公克 X 6入 原價239 特價189（79折）

POCKY CHOCO BISCUIT STICK 百奇巧克力棒 40公克 X 12包 原價289 特價209（72折）

TRUFETTES DE FRANCE 松露巧克力風味球 1公斤X2入 原價499 特價379（75折）

BULGOGI BEEF 韓式燒烤牛肉 原價499/KG 特價389/KG（77折）

GLICO ALMOND BEVERAGE 格力高杏仁飲 196ML X 12瓶 原價399 特價319（79折）

SAMJIN MINI MIX 切達起司風味綜合脆餅1公斤 原價295 特價215（72折）