　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

婆媽買爆！好市多黑五「無骨肩小排」下殺8.3折　生鮮食品優惠快看

▲▼好市多黑五第六天生鮮食品優惠。（圖／記者周姈姈攝）

▲好市多黑五第6天生鮮食品層開賣「美國特選無骨肩小排真空包」，下殺8.3折只要499元。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

好市多黑色購物節最後倒數，今（26）日來到第6彈優惠，一大早就湧現大批民眾購物。現場除了家電、3C用品下殺折扣之外，就連生鮮食品層也擠滿人，許多婆媽搶著買今日限定開賣的「美國特選無骨肩小排真空包」，原價599元，現在購入只要499元，約8.3折，現在還有滿滿貨，售完為止。

好市多黑色購物節今日來到第6天，剛好碰上選舉日，記者一早直擊好市多內湖店現場，自8點開放入店以來，購物人潮不斷湧現，而現場優惠品的種類也十分多元，3C家電、生活用品、食品等通通都有，今日才開賣的「24K黃金男士套組」則是一開店就秒殺。

▲▼好市多黑五第六天生鮮食品優惠。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼目前還有滿滿貨，售完為止。

▲▼好市多黑五第六天生鮮食品優惠。（圖／記者周姈姈攝）

而生鮮食品層最受民眾注意的就是「美國特選無骨肩小排真空包」，原價每公斤599元，現在下殺8.3折只要499元，現在還有滿滿貨，民眾可要把握時間來搶購。另外還有「韓式燒烤牛肉」特價每公斤389元、冷凍澳洲安格斯牛肉派150公克x6入特價189元等品項。

▲▼好市多黑五第六天生鮮食品優惠。（圖／記者周姈姈攝）

▲韓式燒烤牛肉也有折扣。

好市多今年黑色購物節已於11月21日起開跑，截至目前為止已祭出超過百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，選擇豐富。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月27日則提早至8點開門。

生鮮食品優惠一次看：

美國特選無骨肩小排真空包US CHOICE CHUCK SHORT RIB VACUUM PACK 原價599元 特價499元（83折）

FOUR'N TWENTY BEEF PIE 冷凍澳洲安格斯牛肉派 150公克 X 6入 原價239 特價189（79折）

POCKY CHOCO BISCUIT STICK 百奇巧克力棒 40公克 X 12包 原價289 特價209（72折）

TRUFETTES DE FRANCE 松露巧克力風味球 1公斤X2入 原價499 特價379（75折）

BULGOGI BEEF 韓式燒烤牛肉 原價499/KG 特價389/KG（77折）

GLICO ALMOND BEVERAGE 格力高杏仁飲 196ML X 12瓶 原價399 特價319（79折）

SAMJIN MINI MIX 切達起司風味綜合脆餅1公斤 原價295 特價215（72折）

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
被指「弄傷魔獸」兇手　太陽球星打破沉默發聲
Toyz被判關4年首發聲　直播崩潰「痛哭關直播」
認定有國安威脅！美國禁售華為、中興等中企商品
防疫魂上身！陳其邁抽考「體溫過高怎辦？」　選務員嚇冷汗
汪小菲咬大S「2018年搞上具俊曄」　網挖真相：那年她流產
「大S鍾愛著海絲騰床具」　業者官方宣傳文洩底

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

婆媽買爆！好市多黑五「無骨肩小排」下殺8.3折　生鮮食品優惠快看

好市多黑五第6彈優惠一次看！iPhone 14免3萬、三星電視下殺74折

早餐這樣吃最省！超商「爽嗑2顆飯糰+5元送飲料」　甜點2件8折

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

比iPhone搶手！好市多黑五第6天「24K黃金男士套組」開店秒售

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

巴西16場不敗追平紀錄　理查利森側掛金鉤進球

魔獸霍華德新副手來了！　雲豹簽下前CBA得分王艾夫伯

婆媽買爆！好市多黑五「無骨肩小排」下殺8.3折　生鮮食品優惠快看

好市多黑五第6彈優惠一次看！iPhone 14免3萬、三星電視下殺74折

早餐這樣吃最省！超商「爽嗑2顆飯糰+5元送飲料」　甜點2件8折

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

比iPhone搶手！好市多黑五第6天「24K黃金男士套組」開店秒售

東森購物「福袋」抽BMW重機幸運得主出爐　電視購物12月再推「9元拚機票」

終於有iPhone 14了！好市多黑五「第6彈」優惠曝光　還有無骨肩小排

快訊／7-11開出2張千萬發票！最新中獎明細一次看

快訊／全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看

【廣編】來自日本全新媚點media luxe質感再進化　簡約風格清新登場

黃秀芳「參選瘦6公斤」　投票喊：希望未來4年彰化大步向前

陸新增3.4萬例感染者　上海進出文旅公共空間需48小時內陰性證明

蔡其昌攜妻女投票　「從選戰開始每天都睡得很好」

北市三強黃珊珊最晚出門投票！　臉書先PO早餐照：一定要吃飽

法拉利「首款休旅車」超狂售價曝光！能買2台Aston Martin DBX707

普丁和俄軍媽開母姊會！稱感同身受喪子之痛遭嗆：有種找真媽媽來

買房遭親友酸「不如給孩念私校」　他提一因素：可能確信努力無望

BBC：台灣選舉全球矚目　六都選戰值得關注

高嘉瑜嘟嘴萌喊投完票了！　「比自己選舉還要緊張」

朱立倫陪同「舊地重遊」投票！　張善政批：確診者投票規劃不周

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

消費熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

有iPhone 14！好市多第6波下殺品曝光

7-11開出張千萬發票！中獎明細一次看

好市多黑五第6彈下殺品快看！

黑五第三天優惠品滿場！購物車越疊越高不斷COMBO

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

快訊／全家最新發票中獎名單快看

萊爾富開出張百萬發票！

iPhone 14 Pro　黑五下殺萬元有找

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

超商「23元大杯美式」連3天搶喝

黑五首日　老司機繞場觀察超值好物等開盤

好市多黑五「24K黃金男士套組」開店秒售

好市多黑五倒數了！嫩肩里肌瘋搶

更多熱門

相關新聞

好市多黑五第6彈下殺品快看！

好市多黑五第6彈下殺品快看！

好市多黑色購物節今（26）日來到第6天，目前已祭出超過百樣商品下殺最低48折！今日現場有iPhone 14 256G，折扣下來不用3萬元就能帶回家。

好市多黑五「24K黃金男士套組」開店秒售

好市多黑五「24K黃金男士套組」開店秒售

有iPhone 14！好市多第6波下殺品曝光

有iPhone 14！好市多第6波下殺品曝光

從心理學看瘋狂購物

從心理學看瘋狂購物

好市多黑五倒數了！嫩肩里肌瘋搶

好市多黑五倒數了！嫩肩里肌瘋搶

關鍵字：

黑五黑色購物節好市多

讀者迴響

熱門新聞

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

內馬爾爆哭後「確定小組賽報銷」

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

桃園凶宅賣488萬！房仲求別約深夜帶看

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

真超狂學霸！26歲三師資格考全通過

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

2歲蔡波能視力檢查　「結果嚇壞二伯」：以後恐弱視

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

英格蘭大戰美國！運彩最高賠率6倍　有彩迷砸8萬拚了

更多

最夯影音

更多
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面