好市多黑五生鮮優惠攻略！人氣「澳洲牛肋條」還有　下殺8.2折快搶

▲好市多黑五今（27）日開賣「澳洲牛肋條真空包」。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

好市多黑色購物節今（27）日來到最後一天，8點開店前就已經有破百人排隊，民眾都等著好好購物一番，而今日現場也有多款3C、家電、生活用品下殺折扣，生鮮食品最受關注的就是「澳洲牛肋條真空包」，限時下殺8.2折，現在還有滿滿貨，有興趣的民眾可要把握最後機會。

▲好市多黑五今日來到最後一天，8點開店前就擠滿排隊人潮。



記者今日一早至好市多內湖店直擊最新狀況，生鮮食品層折扣品有「澳洲牛肋條真空包」，原價每公斤569元，現在下殺469元；「海苔脆片」下殺7.5折只要219元；「雀巢原味即溶咖啡粉」300公克X2罐特價419元；「金箔琴酒利口酒700ML」下殺7.7折只要409元。

▲「澳洲牛肋條真空包」原價每公斤569元，現在下殺8.2折只要469元。



▲現在還有滿滿貨。



好市多今年黑色購物節已於11月21日起開跑，截至目前為止已祭出超過百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，選擇豐富。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月27日則提早至8點開門。

生鮮食品類

MARIANI RAISINS 葡萄乾 1.13公斤 原價179 特價139 (77折)

SNOWGLOBE GIN LIQUEUR WITH LED&23K GOLD LEAF 金箔琴酒利口酒700ML 原價529 特價409 (77折)

KIRKLAND SIGNATURE科克蘭 CALIFORNIA CAB.SAU.3L BIB 加州卡本內蘇維翁紅葡萄酒 原價839 特價714 (85折)

NESCAFE INSTANT COFFEE 雀巢原味即溶咖啡粉 300公克X2罐 原價539 特價419 (77折)

SEAWEED BUGAK CHIPS 海苔脆片 每包150公克 原價289 特價219 (75折)

澳洲牛肋條真空包 AUS RIB RINGER VACUUM PACK 原價 569/KG 特價469/KG (82折)

MEIJI PANDA BISCUITS 明治貓熊夾心餅乾組 35公克X36包 原價499 特價359 (71折)

GLICO ALMOND BEVERAGE 格力高杏仁飲 196ML X 12瓶 原價399 特價319（79折）

SAMJIN MINI MIX 切達起司風味綜合脆餅1公斤 原價295 特價215（72折）

POCKY CHOCO BISCUIT STICK 百奇巧克力棒 40公克 X 12包 原價289 特價209（72折）

MON PETIT CANNED CAT FOOD 貓倍麗貓罐頭三種口味 80克 X 24入 原價589 特價469（79折）

FOUR'N TWENTY BEEF PIE 冷凍澳洲安格斯牛肉派 150公克 X 6入 原價239 特價189（79折）

TRUFETTES DE FRANCE 松露巧克力風味球 1公斤X2入 原價499 特價379（75折）

BULGOGI BEEF 韓式燒烤牛肉 原價499/KG 特價389/KG（77折）