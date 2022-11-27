直擊／好市多黑五最後機會！民眾搶躺「這張床」　限時下殺83折

▲好市多黑五「這張床」很搶手，現場提供試躺，吸引不少民眾注意。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

好市多黑色購物節今（27）日來到最後一天，8點開店前就已經有破百人排隊，而根據記者實際觀察，發現這幾天民眾對於「這張床」的關注度極高，標準雙人床墊原價22999元，黑五下殺18999元，等於現省4000元，約8.3折，店員表示「再晚一點就賣光了」。

這款讓民眾不斷搶躺的床就是「席伊麗標準雙人床墊」，原價22999元，現在下殺8.3折只要18999元，現省4000元；另外還有「席伊麗加大雙人床墊」，原價26999元，現在下殺8.5折只要22999元，活動期間每卡限購1組，售完為止。

▲好市多黑五今（27）日為活動最後一天，雙人床墊下殺最低8.3折。



▲除了可用手感受軟度之外，現場還有民眾直接試躺。



至於生鮮食品層，今（27）日則有限定開賣的人氣「澳洲牛肋條真空包」，原價每公斤569元，現在折扣後只要469元，相當便宜；酒類有「金箔琴酒利口酒700ML」現在可享7.7折優惠價409元、「加州卡本內蘇維翁紅葡萄酒」則特價714元。

▲「澳洲牛肋條真空包」原價每公斤569元，現在下殺8.2折只要469元。

好市多今年黑色購物節已於11月21日起開跑，截至目前為止已祭出超過百樣下殺品，包括家電3C、生活用品、精品、寢具類等通通有，選擇豐富。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，11月25日至11月27日則提早至8點開門。