國民黨召開記者會反綠營奧步　黃韋鈞：先抗議張善政詐騙聘書紙一張

▲針對今（22日）國民黨召開「倒數關鍵時刻！反民進黨五大奧步」記者會，指出桃園盛傳有賭盤介入選舉一事，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞做出回應。（圖／鄭運鵬競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

針對今（22日）國民黨召開「倒數關鍵時刻！反民進黨五大奧步」記者會指出，桃園盛傳有賭盤介入選舉一事，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞指出，張善政團隊及國民黨連日召開抹黑記者會，卻連一份真正的證據都拿不出來，甚至連記者會標題都只敢用問號結尾，顯示張善政及國民黨心虛的程度。

黃韋鈞指出，國民黨稱「桃園不能跟詐騙、洗錢緊密共生」，真正跟詐騙吸金共生的，正是擔任中華民族致公黨最高顧問，以及賣假藥集團經濟黨最高顧問的張善政。張善政稱擔任唯一最高榮譽顧問是「秀才人情紙一張」，但正是張善政拿在手上的那張紙，恐讓許多桃園市民及國人誤信詐騙集團的謊言，不但買了來路不明的假藥，甚至還被騙光畢生積蓄，光是致工黨詐財金額就高達30億元。

黃韋鈞指稱，國民黨若真的認同桃園不願與詐欺洗錢緊密共生，第一要務應是要求擔任詐騙集團最高顧問的張善政退選，並立即辭去兩個政黨的相關職務。國民黨與張善政不能老是用莫需有的罪名強壓在他人身上，面對自己跟詐騙及假藥集團過從甚密的事實卻隻字不提。如此不負責任的行徑，才是對於桃園民主的詐騙、對市民選票的詐騙，相信桃園人不會買單。