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羅智強搶救子弟兵蔡宗豪　街頭彈唱跟垃圾車催票

▲前台北市議員羅智強，特別到台南搶救子弟兵蔡宗豪，2人在街頭彈唱大手拉小手，另類拜票吸引民眾目光，還接跟跑垃圾車拜票，搶攻每一張選票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台北市議員羅智強，特別到台南搶救子弟兵蔡宗豪，2人在街頭彈唱大手拉小手，另類拜票吸引民眾目光，還接跟跑垃圾車拜票，搶攻每一張選票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

九合一選舉剩下倒數5天！前台北市議員羅智強21日特別到台南搶救子弟兵蔡宗豪，2人在街頭彈唱大手拉小手，另類拜票吸引民眾目光，還接地氣跟跑垃圾車拜票，要在最後關頭搶攻每一張選票。

▲前台北市議員羅智強，特別到台南搶救子弟兵蔡宗豪，2人在街頭彈唱大手拉小手，另類拜票吸引民眾目光，還接跟跑垃圾車拜票，搶攻每一張選票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅智強說，蔡宗豪以前是他的助理，非常勤勞認真，選前一定要來幫蔡宗豪催最後的選票，並表示「這次選舉我也有參選」，台南人市長投給謝龍介，就是投給羅智強，議員投給蔡宗豪，就是投給羅智強，希望大家把愛護羅智強的心意，能去照顧他的子弟兵蔡宗豪，讓他的力量在台南擴散，也讓新的世代可以服務台南。

羅智強與蔡宗豪在國華街口，由蔡宗豪彈烏克麗麗，2人一起唱大手拉小手，象徵母雞帶小雞，蔡宗豪說，這是第一次在街頭快閃彈唱，希望營造不一樣的氛圍，此外，2人也接地氣緊跟垃圾車拜票、車隊掃街及徒步掃街等，把握每分每秒爭取台南鄉親的支持。

▲前台北市議員羅智強，特別到台南搶救子弟兵蔡宗豪，2人在街頭彈唱大手拉小手，另類拜票吸引民眾目光，還接跟跑垃圾車拜票，搶攻每一張選票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅智強說，今天蔡宗豪帶著烏克麗麗在街頭獻唱，讓他想起以前年輕選議員的時候，當時站在路邊的女朋友，也是現在的老婆，幫他拉小提琴，一邊街頭宣講、一邊拉小提琴很浪漫，表示蔡宗豪也是懷抱浪漫、努力誠懇的年輕人，最後關頭，希望台南鄉親集中火力，搶救初次參選、沒有基本盤的蔡宗豪。

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