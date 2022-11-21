網路選舉公報欄竟登資格不合　拚4連霸三星鄉代宋毅祥求還公道

▲網路選舉公報欄遭誤登資格不合，爭取四連霸的宜蘭三星鄉代宋毅祥（右2）求還公道，並請選民勿受矇騙。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

五選二的宜蘭三星鄉代第一選區，爭取四連霸的鄉代宋毅祥，在縣選會網路選舉公報欄中，竟被登載資格不合，縣選委會發現搞烏龍後，已及時更正。21日，宋毅祥說，他先前涉一起毀損案，高院17日宣判緩刑，不影響候選資格，但此事已被對手大作文章，選情有受影響之虞，要提出刑事附帶民事求償訴訟還公道，並請選民勿受矇騙。

爭取四連霸的三星鄉代候選人宋毅祥說，友人17日中午上網搜尋選舉公報時，發現宜縣選委會，三星鄉代第一選區第5號候選人宋毅祥欄位，沒有照片與資料，且還註明「資格不合，不予公告為候選人，如圈選於5號欄位，屬於無效票」，獲知後，當天下午他就到派出所報案。

而且他也發現對手擷取此一錯誤頁面資訊，來抹黑他，試圖要影響他的選情。因此，請選民們勿受矇騙。

宜蘭縣選委會表示，依據宜縣選舉公報編印要點規定，鄉民代表選舉公報由鄉鎮市選務作業中心編印。又查三星鄉公所通知宋宋毅祥10月21日參加候選人姓名號次抽籤，宋毅祥抽中該選舉區第5號。另依該會選務作業程序規定，該會應於11月20日公告鄉鎮市代表及村里長候選人名單，合先敍明。

宋毅祥於候選人登記時，因涉毁損案件經宜蘭地院判處有期徒刑6月，上訴高等法院審理中，因判決尚未確定，未適用公職人員選舉罷免法第26條第4款不得登記為候選人規定之條件，業經該會第425次委員會議通過准予登記，並請公所通知其參加10月21日候選人姓名號次抽籤。

嗣於10月21日高院來函預告該上訴案將於11月17日上午宣判，該會亦將該函轉知公所。因候選人號次已經抽定，該會考量11月17日判決結果如若影響候選人資格，編印選舉公報作業時效將十分緊迫，先行提供參考案例的編印方式供公所預備。

據悉17日高院2022年上訴字第2762號判決主文內容:「上訴駁回。宋毅祥緩刑貳年，緩刑期間應履行如附表所示之調解內容。」。

選委會指出，宋毅祥是因毁損案件遭判刑，並緩刑二年。按公職人員選舉罷免法第26條第4款規定，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢者，不得登記為候選人。但受緩刑宣告者，不在此限。因此宋毅祥登記為三星鄉民代表第1選舉區候選人資格並無問題。該會已於20日公告候選人名單。

另，有關網頁上誤貼候選人資格不符的選舉公報一事已更正，且宋毅祥已向警察機關報案進入司法程序，該會亦將配合司法機關的調查相關作業。