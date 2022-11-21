公園遊具損壞修復耗時　 陳思宇曝解方：當選後一定做　

▲陳思宇。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／台北報導

九合一大選倒數5天，民眾黨市議員候選人陳思宇表示，過去2年處理很多和遊具損壞相關的投訴，但廠商回報都需要長達1個月以上時間處理，所以自己想到可以大大減少遊具損壞後修復的時間，也就是未來當選後，將要求應在合約內註明，廠商需於保固期間內將必要耗損物料備齊，這樣廠商就不能再動輒以需進口理由延宕修理時間。

陳思宇21日於臉書表示，過去2年在士林北投處理了無數和遊具損壞相關的投訴，廠商回報往往都是有零件需要從海運或其他交通方式再進口，所以需要時間長達一個月以上。而她今早接到了公燈處的通知，在唭哩岸悠遊磺港遊戲區已修復，這是上周接到民眾投訴後立即去推動完成的，因為這樣她同時也想到一個好方法，可以大大減少遊具損壞後修復的時間。

陳思宇指出，如果我當上市議員之後，「我將要求應在合約內註明『在保固期間，廠商需要將必要耗損物料備齊， 確保遊具損壞後在第一時間可以修復』。」廠商不能再動輒以需進口的理由延宕修理時間。

此外，面對九合一大選倒數5天，無黨籍台北市長候選人黃珊珊21日下午帶「小雞」陳思宇、黃瀞瑩拜訪芝山巖惠濟宮、福星宮。陳思宇表示，芝山巖不只有惠濟宮，周邊步道也是在柯文哲市長任內、黃珊珊擔任副市長領導下，重新做了一次整理跟維修，現在步道不只可以爬上來到惠濟宮參拜，未來芝山岩也有更多可能與希望。

陳思宇說，希望未來可以跟黃珊珊一起努力，包括剛剛芝山巖惠濟宮主委提到的電梯問題等，大家都可以一起全力以赴，為市民努力，團結一心，「除了當選更要做事」。