台南正綠軍大團結　黃偉哲車隊安南區掃街力拚連任

▲台南市長黃偉哲偕同安南區3位議員候選人郭清華、蔡麗青、王錦德，合體車隊掃街，訴求民進黨正綠軍大團結，全部都當選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

倒數5天就是投票日，台南市長黃偉哲偕同安南區3位議員候選人郭清華、蔡麗青、王錦德，21合體車隊掃街，訴求民進黨正綠軍大團結，並高喊：「市長要當選、議員紅不讓！」，黃偉哲也呼籲選民集中選票，投票日當天站出來挺台南，讓民進黨在第六選區三席全上。

黃偉哲車隊沿途向民眾拜票問好，也獲得熱烈的回應。一位坐在貨車副座的大哥，特地搖下車窗向黃偉哲比出5號手勢。賣椰子水的老闆特別站起來比讚，他的老婆則用手機全程錄下車隊遊行畫面。一位在吃飯的阿伯，聽到車隊經過，也放下手中筷子向市長和議員候選人揮手。

車隊經過一家冷飲站時，老闆也跑出來跟顧客一起向車隊揮手。一位年輕人在機車後座等朋友，也舉起雙手向市長打招呼。就連幫顧客燙頭髮的造型師，也不忘跟車隊揮手呼應。可見安南區的民眾相當肯定民進黨的施政表現。

事實上，安南區因為治水有成，近來發展迅速，家電大廠聲寶、特斯拉供應商貿聯皆投資數十億設廠，市府在安南區興建的九份子國小，以及怡中市地重劃、海東D2抽水站規劃，今年也獲得國家建設卓越獎的殊榮。

接下來，安南區也將陸續動工全民運動館、親子悠遊館與0-2歲的托育資源中心，預計在2024年以後陸續完工，逐步提升當地生活品質。黃偉哲也呼籲市民，11月26日一定要出來投票，因為今年不只選市長和議員，還有一張18歲公民權的公投票，希望大家踴躍行使投票權。