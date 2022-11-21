黃珊珊「選前之夜」場地曝光　籲偉大市民站出來「捍衛新價值」

▲「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者袁茵／台北報導

九合一大選進入最後關鍵一周，無黨籍台北市長候選人黃珊珊剛結束20日超級星期天造勢後，21日宣布25日的「選前之夜」地點，就位於台北市政府前廣場，由於黃珊珊被視為現任台北市長柯文哲子弟兵，該場地象徵意義特殊；黃珊珊也表示，盼偉大市民們，一起站出來守護台北。

黃珊珊21日於臉書表示，20日晚間大家站在同一片星空下，與每一張年輕的臉孔，為了同一個理想站在一起，要讓台北市變得更好，給下一代更好的未來。

黃珊珊指出，​8年來我們成就了無數改變，然而藍綠的眼裡只有政治舞台，無視市民需求，對市政一無所知，還裝作無所不能，「他們以為用血統與黨證，就能夠矇混過關；他們以為操作對立與棄保，就能成功獲取私益。」自由的思想意志，孕育出自由的靈魂，進而成就了這座自由的城市，只想操作對立的藍綠，永遠無法理解這樣簡單的道理。

黃珊珊說，「我們不要說空話的人，更不要身後站著千歲集團、黑金勢力的政黨傀儡，如果你不希望台北的改變被抹去，如果你希望教育下一代，努力的人終將成功，請站出來！」這是一場清廉勤政與陳舊腐化的對決，也是一場能力與平庸、平民與權貴的對決。

黃珊珊也公布選前之夜時間地點，就位於信義區市府路的台北市政府前廣場，預計25日晚間6時開放進場，活動則於晚間7時至10時舉辦，「11月25日，我需要所有市民的支持，與所有年輕朋友的力量，請大家站出來捍衛新價值，告別舊勢力，偉大市民，終將齊步共贏，謝謝大家！」而黃珊珊也放上臉書活動網站，呼籲市民要記得點選「參加」。

【黃珊珊選前之夜——捍衛新價值，擺脫舊勢力】

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時間：11月25日（五）19:00～22:00（18:00開放進場）

地點：信義區市府路（台北市政府廣場前）

▼黃珊珊「選前之夜」內容。（圖／翻攝自黃珊珊臉書粉專）