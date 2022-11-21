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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「先做事後參選！」鋼鐵俠徐正文跑遍各里　曝5政見：別讓聲音沉默

▲▼ 。（圖／徐正文提供）

▲徐正文積極跑行程。（圖／徐正文提供）

記者曾筠淇／採訪報導

「如果一直讓正能量的聲音沉默下去，我們的社會、我們的政府，就會繼續沉淪下去、繼續的囂張！」絕大部分的參選人之所以從政，都是因為有想實現或改變的事情，台北市第六選區（大安、文山）的市議員參選人徐正文同樣如此，他也大方透露自己參選的心路歷程。

徐正文接受《ETtoday新聞雲》採訪時語重心長表示，「從武漢包機、小明返台、陸配團聚、台胞除籍，到爭取幼兒疫苗的這條路上，我覺得我是孤單的」，在這段時間，他很少看到藍營有人出來為大家爭取，只因怕被抹黑、抹紅，但他想做正確的事情，「應該是不要怕伸張正義被抹黑，這個不是民意代表該做的事情嗎？」

徐正文透露，「大學的時候，老師一直告訴我們，當掌權的時候絕對不要忘記人民權益！在政黨政治上面，就是應該兩黨平衡，人民才會有利」，然而現在卻明顯失衡，所以他期許自己能成為「鋼鐵俠」，對抗執政的不公。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

▲徐正文說自己是先做事、後參選的候選人。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵俠徐正文）

徐正文自信表示，他和其他候選人不一樣，他是先做事、後參選，「我只是想要證明像我這樣的人，沒有政黨的支持，一樣可以為大家發聲」。他更說，之後若當選，他應該是錢花最少的議員，「我也會教想要從政的年輕人，告訴他們也可以這樣打選戰！」

徐正文認為，「如果一直讓正能量的聲音沉默下去，我們的社會、我們的政府，就會繼續沉淪下去、繼續的囂張」，而這也是民意代表要負責的，「希望大家可以給我力量，不要讓自己的聲音再沉默了」，他有能力，也願意為大家發聲，更會一直努力做事。

▲▼ 。（圖／徐正文提供）

▲徐正文提出不少政見。（圖／徐正文提供）

談及政見，徐正文說他最想要做的是「城市都更」，雖然很難馬上達成，但隨著城市老年化越來越嚴重，他覺得應該透過立法的方式，協助老舊公寓做外掛式電梯，以解決老幼爬樓梯的困難；還有毛小孩的公立診所，減輕看病的醫療負擔；成立青年創業基地，幫助年輕人就業和創業；放寬老人年金發放標準、給老人每月480元的捷運回饋金；打造幼兒雙語教育，提升語言能力，讓台北變成國際化城市。

徐正文自認「是很認真的一個候選人，我才是真正每個里走透透的人」，然而他卻在當選邊緣，「應該是算蠻危險的吧！」因此他最後也說，「希望大家分一點票給我，也知道很多候選人很優秀」，懇求選民給他服務的機會。

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