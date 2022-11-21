「禎」心話大冒險　苗栗地方人士：民進黨選情雪上加霜

▲民進黨苗栗縣長候選人徐定禎失言風波延燒。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

要聞中心／台北報導

年底大選只剩最後5天，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎原借重自己的女兒、新生代模特兒里唯拍攝「返鄉投票」廣告影片，呼籲青年返鄉投票，同時拉抬苗栗選情；不過，近來徐定禎金句連連，被認為宛如「禎」心話大冒險，讓選情雪上加霜。

兼任民進黨主席的總統蔡英文日前在中常會前，特地與徐定禎的女兒里唯合體，公佈由她擔綱拍攝的「返鄉投票」影片，呼籲年輕人回家投票，改變家鄉，影片一開頭就引用古希臘哲學家柏拉圖名言「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」，意在喚回年輕選票。

不過，徐定禎近日參加聯合大學學生會舉辦的座談時，面對學生提問「3+11」會議紀錄、護航高端疫苗，以及是否覺得民進黨與年輕人越走越遠等問題，徐定禎則冒出，「不要再亂了吧」、「罵自己政府是怎樣」、「民進黨在苗栗就是沒市場、就是當砲灰」，還要學生「到中國住住看啊」等語。

徐定禎相關言論也引起諸多批評，他則透過電視政見發表會，先是向學生道歉，但又補一句「如果執政黨是那麼糟糕的話？還有今天這場選舉嗎？」對此，藍營苗栗地方人士表示，這宛如把民主自由當成執政者的恩惠，日前又在神明面前說出，當選後要把對手「開棺驗屍」，儘管事後又修正為，開挖砂石場，查驗是否有埋東西，但總共6大金句下來，不但沒有為自己選情加分，更反噬民進黨，難怪有不少網友留言，認為徐定禎態度，充分展現出民進黨一黨獨大、威權狂妄的心態。

另有苗栗地方人士則表示，綠營的全台選情已經不樂觀，22個縣市目前看好的只有南部4縣市，黨中央看準苗栗縣藍軍分裂，原以為是最有機會翻轉，副總統賴清德5次前往造勢，立法院黨團也卯足全力輔選，沒想到徐定禎金句連連，選情越打越糟，還重傷黨內多年營造與年輕人站在一起的形象，如今剩下最後幾天，徐定禎若再有突發狀況，4縣市都還可能不保。