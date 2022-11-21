鄭文燦陪蔡適應掃街　力挺「首都通1200」納入台鐵、國道客運

▲桃園市長鄭文燦陪蔡適應車隊掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

桃園市長鄭文燦今（21日）上午陪同基隆市長候選人蔡適應進行車隊掃街，過去立委選舉時也常來基隆輔選。蔡適應表示，鄭文燦市長的施政，全台灣有目共睹，鄭市長力挺「首都通1200」政策，納入台鐵、國道客運、市公車，未來他會全力來推動，讓基隆和桃園的市民朋友，成為首都生活圈共榮的一份子，達到通勤平權的目標。

鄭文燦表示，過去「雙北1280」政策，因為沒有包含台鐵和國道客運，對基隆和桃園來說，是一個跛腳的1280政策；因此，基北北桃四位市長候選人，共同提出「首都通1200」的方案，納入台鐵、國道客運、市公車，讓首都生活圈共榮能夠實現，這個一個完整周延的政見，真正能保障市民的通勤權益，他也會全力支持。

鄭文燦還說，「首都通1200」這項政見是一個很前瞻的計畫，整合國道客運、台鐵、市公車、捷運、公共自行車等，他認為相當的完整，這不只是為了後代子孫「2050年淨零碳排」努力，也是為了首都生活圈的市民朋友。

鄭文燦呼籲市民朋友，一起支持蔡適應，支持這項首都生活圈的月票政策；他也提到，基隆市港的再生，他每次來到基隆都被林右昌和蔡適應驚艷，他相信蔡適應在林右昌奠定的基礎上，未來的基隆肯定會是國際級的港灣城市。

蔡適應表示，感謝鄭文燦市長的期許，「首都通1200」是他與鄭運鵬、林佳龍、陳時中三位市長候選人，經過政策的研議和財政的評估後，共同提出的政見，這是他們四個人展現溝通和行政執行能力。

蔡適應說，過去他和鄭運鵬都是立法院黨團的幹部，他們兩人對於基隆和桃園的市民都有一份通勤平權的責任在，首都生活圈的共同治理，基北北桃四個城市會肩負起責任，讓生活在這的1000萬人口，可以擁有更好的生活環境。

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