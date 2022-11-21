超夯液體衛生棉、75吋電視要搶！好市多黑五「第2彈」下殺品搶先看

▲好市多黑色購物節開跑了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（21）日限時1周開跑，首日就祭出人氣3C家電最低73折起，還有生活用品類下殺48折起，比半價還便宜，吸引不少民眾搶買。稍早好市多APP也公開明（22）日第2波精選商品優惠資訊，包括75吋電視、超夯液體衛生棉等都有。

▲▼好市多黑五第2天下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多「黑色購物節」第2日精選優惠商品搶先曝光，有DYSON三合一涼暖空氣清淨機、0.8克拉方形鑽石項鍊、75吋 4K 物聯網電視、2.8K高畫質行車記錄器、WHALEN多功能五層置物架、OXO按壓收納含蓋共18件組、好自在液體衛生棉組合包等共7款，都將於明（22）日祭出下殺優惠。

▲▼好市多黑五第2天下殺品曝光。（圖／翻攝好市多APP）

好市多黑五首日一口氣祭出百款商品通通可享超俗優惠價，包括家電3C、生活用品、精品、生鮮等通通一次滿足，其中，家電類最讓民眾買單，買氣最好。好市多今年黑色購物節全台各店提早於上午9時營業，25日至28日則提早至8點開門。

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