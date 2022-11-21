不忍了！三重美女議員臉書遭網軍洗版「有整形」　報警揪藏鏡人

▲新北市議員李倩萍近日遭網軍攻擊 。（圖／李倩萍服務處提供）

記者戴上容／新北報導

九合一選舉倒數5天，新北市美女議員李倩萍近日頻被網軍攻擊，洗版內容包含攻擊她的外表、汙辱她有整形，甚至說她很懶惰、一直派分身來選，李倩萍昨日已赴蘆洲警警局報案，盼能遏止選舉歪風；據了解，這些假帳號都來自境外IP，偵辦上恐有難度；蘆洲警分局證實受理此案，目前偵辦中。

李倩萍今天指出，她的粉專近日網軍鎖定，遭許多網友洗版留言攻擊，內容包含：「自己那麼懶惰，一直派分身出來選人」、「住你服務處真倒楣，聲音有夠難聽」、「一直整形很辛苦，對身體又不好」等等批評留言。

▲網軍攻擊的內容。（圖／李倩萍提供）

李倩萍昨晚到警局提告並表示，自己從政多年作風清白，都是打正向選舉。李倩萍舉例，據「媒體實驗室」所整理六都市議員在議會的提案表現，她居三蘆區提案數之冠，另據新北市在地深蹲協會資料顯示，第三屆第6次會期的提案數有48案、附議數97案，也居三蘆地區之冠。

李倩萍指出，這些假帳號不理性言論讓人傻眼，她希望大家能乾淨選舉、公平競爭，這真的是她第一次遇上這種事，已向分局提出妨害名譽和意圖使人不當選告訴。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤證實，分局已接獲李倩萍報案，據了解，這些都是境外IP的假帳號，偵辦恐有難度，警方目前全力偵辦中。

▲新北市議員李倩萍 。（圖／李倩萍提供）