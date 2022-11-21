　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不忍了！三重美女議員臉書遭網軍洗版「有整形」　報警揪藏鏡人

▲▼ 新北市議員李倩萍近日遭網軍攻擊 。（圖／李倩萍提供）

▲新北市議員李倩萍近日遭網軍攻擊 。（圖／李倩萍服務處提供）

記者戴上容／新北報導

九合一選舉倒數5天，新北市美女議員李倩萍近日頻被網軍攻擊，洗版內容包含攻擊她的外表、汙辱她有整形，甚至說她很懶惰、一直派分身來選，李倩萍昨日已赴蘆洲警警局報案，盼能遏止選舉歪風；據了解，這些假帳號都來自境外IP，偵辦上恐有難度；蘆洲警分局證實受理此案，目前偵辦中。

李倩萍今天指出，她的粉專近日網軍鎖定，遭許多網友洗版留言攻擊，內容包含：「自己那麼懶惰，一直派分身出來選人」、「住你服務處真倒楣，聲音有夠難聽」、「一直整形很辛苦，對身體又不好」等等批評留言。

▲▼ 新北市議員李倩萍近日遭網軍攻擊 。（圖／李倩萍提供）

▲網軍攻擊的內容。（圖／李倩萍提供）

李倩萍昨晚到警局提告並表示，自己從政多年作風清白，都是打正向選舉。李倩萍舉例，據「媒體實驗室」所整理六都市議員在議會的提案表現，她居三蘆區提案數之冠，另據新北市在地深蹲協會資料顯示，第三屆第6次會期的提案數有48案、附議數97案，也居三蘆地區之冠。

李倩萍指出，這些假帳號不理性言論讓人傻眼，她希望大家能乾淨選舉、公平競爭，這真的是她第一次遇上這種事，已向分局提出妨害名譽和意圖使人不當選告訴。

蘆洲警分局偵查隊長郭懷澤證實，分局已接獲李倩萍報案，據了解，這些都是境外IP的假帳號，偵辦恐有難度，警方目前全力偵辦中。

▲▼ 新北市議員李倩萍近日遭網軍攻擊 。（圖／李倩萍提供）

▲新北市議員李倩萍 。（圖／李倩萍提供）

►Dr. Wu熱銷保養品打6折，不囤嗎？輕鬆養出水嫩肌

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
汪小菲怒戰「大S是窩囊廢」　律師「7言絕句」神打臉
快訊／北市松山工地1人遭土方活埋！　救出已無呼吸心跳
汪小菲放話「明天來台」！　砲轟徐媽：見面說你們家敢嗎
金馬獎收視率出爐！　最高點落在這2人
「戶外脫口罩」最快月底上路！　關鍵2指標曝
韋汝爆小黃瓜案！王思佳親發聲打臉　「有人為通告說謊還道歉」
快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電！　司機無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市松山工地1人遭土方活埋　怪手清除救出已無呼吸心跳

march右轉未打燈擦撞機車　騎士安全帽怒敲引擎蓋...5人大亂鬥

嗆GOGORO「騙進來再屠宰」！網媒挨告敗訴...判決要貼30天

不忍了！三重美女議員臉書遭網軍洗版「有整形」　報警揪藏鏡人

快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電　司機失去心跳搶救中

選舉前4天遭影射貪污　雲林北港鎮長候選人按鈴提告

快訊／新店區建國路市場火警　黑煙狂竄現場驚悚畫面曝

投顧講師竟是無牌分析師！人紅秒被檢舉　一招獲緩起訴代價180萬

中天「4大證據」重炒男神陪睡八卦　判賠10萬不用公開道歉

快訊／汪小菲怒大S再婚沒給生活費慘了　北院已核發扣押命令

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

回憶殺！周杰倫飆《稻香》《半島鐵盒》 Live首唱《還在流浪》《錯過的煙火》

被撞準新娘隔172天回家　「重生日」甜露笑容！

電動打不到5mins她大手一揮　噴手把砸中電視「慘變蜘蛛網」

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

梳毛碰觸到「神祕G點」　汪銷魂臉狂抖腳：繼續～

快訊／北市松山工地1人遭土方活埋　怪手清除救出已無呼吸心跳

march右轉未打燈擦撞機車　騎士安全帽怒敲引擎蓋...5人大亂鬥

嗆GOGORO「騙進來再屠宰」！網媒挨告敗訴...判決要貼30天

不忍了！三重美女議員臉書遭網軍洗版「有整形」　報警揪藏鏡人

快訊／台南吊車吊桿誤觸高壓電　司機失去心跳搶救中

選舉前4天遭影射貪污　雲林北港鎮長候選人按鈴提告

快訊／新店區建國路市場火警　黑煙狂竄現場驚悚畫面曝

投顧講師竟是無牌分析師！人紅秒被檢舉　一招獲緩起訴代價180萬

中天「4大證據」重炒男神陪睡八卦　判賠10萬不用公開道歉

快訊／汪小菲怒大S再婚沒給生活費慘了　北院已核發扣押命令

基隆+243！專責病房空床率67.9%　林右昌籲完整接種疫苗

卡達世界盃售出近300萬張門票　相關營收破紀錄達75億美元

苗栗縣長選舉第2場電視政見會登場　5選將再闡述政見催票　

天母貴婦發威　大葉高島屋周慶2小時3位百萬刷手現身

只有1天！超商「大杯美式下殺30元」爽喝　拿鐵也只要37元

世足開踢前公開聲援示威者　伊朗隊長：我國人民不快樂

北市商業會論壇12／15盛大展開　產官學齊探討綠色經濟產業

全新創舉！台南視覺系手搖杯加入「葡萄糖胺、維生素D凍」

她揭「韓國瑜怎麼對付陳其邁」　批低級騙術、毫無新梗

她見1留言驚覺撞臉「爆乳策略長」！美照曝光　粉絲狂讚：我也認錯

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

社會熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

陳屍「家」中！柯賜海昨跌倒2次　今發現已屍僵

孝子疑失足墜崖亡　部落族人悲痛鳴槍告慰

快訊／國3「9車連環撞」　紫爆回堵2公里

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

即／汪小菲沒給大S生活費慘了　北院已核發扣押命令

柯賜海曾閃婚「台塑林志玲」　超猛情史曝光！

柯賜海晚年變蝸居族　全部家當塞廂型車

獨／出院了！被撞準新娘相隔172天終於回家

紅斑馬為賴清德車隊「路肩殺出」　黑車急煞險撞

11車國3連環撞影片曝　保時捷、賓士都遭殃

9男女合歡東峰生火　疑砍高山杜鵑

更多熱門

相關新聞

柯建銘不捨鄭運鵬　曝從他身上學到這特質

柯建銘不捨鄭運鵬　曝從他身上學到這特質

桃園市長選舉倒數，民進黨立法院黨團21日上午舉行「國會好鵬友挺運鵬」影片發布記者會，黨團總召柯建銘表示，鄭運鵬瘦了、黑了、聲音沙啞了，雖不捨但有信心，「桃園交給鄭運鵬，我們一定放心」，強調全世界都在看台灣的選擇，並讚美鄭正直、勇敢、承擔、負責、專業、認真，自己也從他身上學習勇往直前的人格特質。

選前4天遭影射貪污　北港鎮長候選人提告

選前4天遭影射貪污　北港鎮長候選人提告

挺進藍營大票倉拔樁　蔡英文今晚再為黃秀芳站台

挺進藍營大票倉拔樁　蔡英文今晚再為黃秀芳站台

質疑林佳龍賄選　國民黨團要檢調立案調查

質疑林佳龍賄選　國民黨團要檢調立案調查

傳國軍選舉不輪休　黃珊珊這樣說

傳國軍選舉不輪休　黃珊珊這樣說

關鍵字：

李倩萍網軍洗版2022九合一大選2022新北市

讀者迴響

熱門新聞

訊給媽「今天不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

快訊／抗議天王柯賜海逝世！陳屍公園車內

柯賜海遺體從廂型車移出　送殯儀館相驗查死因

汪小菲離婚不爽付的電費「驚人金額曝光」！

快訊／汪小菲暴走嗆大S「就是不想給！」

大S不忍了開戰汪小菲！「他資產慘被查封」內幕曝

大S「離婚協議神布局」！幕後超強律師是她

20歲網美廁所被暴打20分　摳眼拔舌

高端真實世界保護力出爐　專家振奮：我驕傲

魔獸驚喜現身速食店！

周湯豪唱一半又被切歌　債主衝上台討債

快訊／遭大S查封資產「汪小菲暴怒發聲了」！

龍潭怪怪屋長大了！居民：屋主銀彈夠

88歲大爺想發洩　48歲看護崩潰辭職

戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

更多

最夯影音

更多
難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸

難度破表夾娃娃機 苦主失敗魔性狂唸
比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

比莉姐驚喜合體周湯豪曝「我好會生！」　八三夭虧「只揪女生」他笑回：不然咧XD

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

金馬59亮點集結！謝盈萱主持超全能　最佳導演「不需靠競爭證明」飆金句

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

炎亞綸「2度嘴對嘴激吻鬼鬼」！　「重要的人都在台下」自cue：阿本在哪？

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

男癲癇休克！女友急求開道　暖警騎車沿路敲窗護送就醫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面