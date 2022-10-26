為照顧家人！改結婚證書騙8天假+6千禮金　菜鳥OL慘丟工作還挨告

▲蔡姓女子為了多請8天假，變造結婚證書上日期騙婚假，很快就被公司抓包。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓女子去年才應徵進入台灣最大電商公司工作，今年初，她為了照顧生病家人，想向公司多請幾天假，竟然竄改自己的結婚證書，把婚期延後2年，向公司騙了8天婚假，順便再向福委會申請結婚禮金6000元，蔡女很快就被公司抓包，不但因此丟了工作，還挨告詐欺官司，台北地檢署調查後將她緩起訴處分。

檢察官調查，蔡女2019年12月31日在新北市辦理結婚登記，2021年6月16日起，到電商公司擔任專員一職，工作半年後，她就把戶政事務所簽發的結婚證明書，掃描轉成圖檔後，利用修圖軟體，將結婚登記時間修改成2021年的12月31日，藉此向公司請了2022年1、2月間，總共8天的婚假。

蔡女除了這8天婚假照領薪資1萬133元外，另外又用這份變造的結婚證書，向公司職工福利委員會申請6000元的結婚禮金，但公司很快就發現結婚證書造假的事情，向警局提告蔡女涉嫌偽造文書、詐欺等罪。蔡女到案後解釋，因為家人生病需要照護，她是新人，假不夠用，才想出這個方法騙假。

檢察官調查後，考量自3月起已離職的蔡女坦承犯行，深表悔悟，也已經和公司達成和解，經公司同意後，決定給予蔡女緩起訴處分，處分期間1年，條件是必須在半年內上12個小時的法治教育課程。