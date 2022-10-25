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社會 社會焦點 保障人權

兒買房父竟床戰女房仲！雜貨店內上揉下抓　她嗔：每次刺激都不同

▲▼情侶，情人，戀愛，分手，劈腿，渣男，小三。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲53歲女房仲與69歲男客戶看房看到滾上床，偷情嬌喊「每次的刺激都不同」，法院判她須賠償元配40萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

69歲范姓老翁為了幫大兒子買結婚新房，認識53歲張姓女房仲，但2人竟從客戶關係變為情人，元配發現老公10年來不但與張女大量金錢來往，夫妻開設的雜貨店監視器還錄到2人互揉胸、抓下體，張女色喊「每次的刺激都不同」，並屢到摩鐵床戰，元配對張女求償60萬，新竹地院審後判賠40萬元，仍可上訴。

元配主張，她與范姓老公結婚逾40年，2011年時因長子結婚買房、全家結識了張姓女房仲，不料老公竟與張女萌生情愫，老公也因而與她的感情日漸淡薄，她更意外發現老公存款漸漸減少、竟是與張女間有大量金錢來往，張也三天兩頭跑到家中搓合業務，她覺得奇怪才查看老公開設的雜貨店監視器。

沒想到，這一看才發現張女時常大搖大擺進入店內，還多次在收銀機台前與老公擁吻，互相揉胸、撫摸下體，並忘情喊「補了半個月的貨」、「來這裡有吃又有拿」、「每次的刺激都不同」，元配崩潰與張女攤牌，並告上法院請求60萬損害賠償。

張女坦承有與范男到摩鐵開房、發生性行為，但表示曾與元配以10萬和解，是對方後來覺得不夠，她說她釋出誠意、目前只能再補10萬元，因為她的工作是沒有薪水的，但雙方並沒有留下和解書。

新竹地院審後認為張女侵權行為明確、情節重大，考量范男家開雜貨店、已近70歲，張女53歲，從事仲介業、領有成交業績獎金，損害賠償以40萬元適當，全案可上訴。

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