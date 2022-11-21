疫苗掮客舌戰　陳時中：企業熱心容易受騙　薛瑞元非豬隊友

記者呂晏慈／新北報導

衛福部長薛瑞元日前替「老長官」民進黨台北市長候選人陳時中抱不平說，因擋住疫苗掮客幾十億元的財路，才被操作仇恨值，而去年5月中旬佛光山曾透過海外會員取得嬌生疫苗採購通路，但指揮中心公布8條件，被解讀「卡關」引發討論。對此，陳時中21日上午受訪說，並不是企業欺騙政府，而是其不察容易受騙被利用，但都被衛福部團隊阻擋。

▲陳時中今天上午在三重接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

去年5月國內新冠疫情爆發期間，佛光山欲透過海外會員取得嬌生疫苗採購通路，不料指揮中心當時公布「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項條件，即使是民間捐贈，須由中央負責簽約與統籌，佛光山捐贈無望。

對於薛瑞元近期拋出「疫苗掮客」一說，引發討論。陳時中今天上午在「雙北龍中來逗陣作夥贏」雙北聯合車掃會後記者會受訪說，在疫苗緊急的時候，國際掮客多所接觸，企業界很熱心但容易受騙，他們是熱心要幫助政府，然而指揮中心查過，他們接觸的人後面沒有貨，萬萬不可先付訂金。

陳時中強調，並不是商業界要欺騙政府，而是其不察而被利用，都被衛福部阻擋；至於薛瑞元近日談話內容被台北市長柯文哲酸「豬隊友」，陳說，薛是部長、具有人格者，自己講話自己會負責，沒有誰是誰的豬隊友，且是自己非常好的部屬；媒體追問，薛瑞元是否變成選戰的「頭號戰犯」？陳時中說，他對每位個人都尊重，個人做事個人擔，不需要牽拖。

此外，針對佛光山去年表示希望捐贈疫苗一事，陳時中說，佛光山透過商業人士欲採購疫苗，經查證後，發現那家公司已經不做疫苗了，所以佛光山改捐醫療器材。